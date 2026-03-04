Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

În vara lui 2024 ajungea în Superliga României un brazilian cu patru sezoane jucate la Santos FC (27 de meciuri în Campeonato Brasileiro Série A din 2019, 2020, 2021 și 2022, cu mențiunea că în sezonul 2021 a fost și împrumutat la două cluburi din liga secundă).

Tailson, născut în 1999, extremă sau mijlocaș ofensiv, semna atunci cu Poli Iași și la scurt timp era deja propus la campioana FCSB.

Pe când juca la Santos, fotbalistul a fost la un pas de transferul carierei la FC Barcelona - actele erau deja făcute, dar mutarea a picat în ultimul moment, iar talentatul brazilian a avut o cădere după acest episod.

Tailson, de la Santos și Barcelona la Poli Iași și Spartak Varna

Tailson a jucat la Poli Iași în sezonul de tristă amintire pentru moldoveni 2024-2025, la finalul căruia echipa a retrogradat în Liga 2.

El a bifat 39 de meciuri în Superligă și Cupa României, cu 3 goluri și o pasă decisivă, iar în vara anului trecut s-a transferat în Bulgaria, la Botev Plovdiv.

Rezervă mai mereu aici, Tailson a fost împrumutat în ianuarie la Spartak Varna, unde a jucat titular în toate cele cinci etape disputate în acest an.

Brazilianul a fost eliminat gratuit de arbitrul numărul 1 din Bulgaria, iar suporterii au vrut să invadeze terenul

Ieri, în runda cu numărul 24 din prima ligă bulgară, în 1-0 cu Montana, brazilianul a fost protagonistul unui moment bizar.

În minutul 74, după un duel cu Kostadin Iliev, care l-a și călcat pe Tailson în timp ce acesta era pe jos, fostul jucător al lui Poli Iași a avut o reacție nervoasă, gesticulând cu mâna.

Adversarul de la Montana a simulat că a fost lovit în față și s-a tăvălit teribil pe gazon, iar arbitrul i-a arătat lui Tailson cartonașul roșu.

VIDEO AICI

Suporterii din Varna au luat foc și au vrut să invadeze terenul pentru a-i cere socoteală centralului Georgi Kabakov, considerat arbitrul numărul 1 din Bulgaria, suspendat însă temporar în toamnă după ditamai scandalul legat de un gol înscris în urma unui henț evident, făcut cu ambele mâini și ”ratat” inclusiv de VAR!

Lucrurile s-au liniștit însă după ce jucătorii i-au calmat pe fani și meciul s-a terminat cu bine pentru Spartak Varna, 1-0 după reușita din minutul 90 a lui Georg Stojanovski.

La învingători au evoluat ca titulari, alături de Tailson (foto jos), atacantul Tsvetelin Chunchukov, fost jucător la patru echipe din România (Academica Clinceni, Sepsi OSK, Chindia Târgoviște și Steaua), și portarul ucrainean de origine bulgară Maksym Kovalyov, ex-Oțelul Galați.