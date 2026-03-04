VIDEO A fost mai aproape de FC Barcelona decât de FCSB și acum s-a crucit pentru ce a luat roșu! Fanii au coborât să invadeze terenul

A fost mai aproape de FC Barcelona decât de FCSB și acum s-a crucit pentru ce a luat roșu! Fanii au coborât să invadeze terenul
Aventurile unui brazilian în fotbalul din Balcani.

În vara lui 2024 ajungea în Superliga României un brazilian cu patru sezoane jucate la Santos FC (27 de meciuri în Campeonato Brasileiro Série A din 2019, 2020, 2021 și 2022, cu mențiunea că în sezonul 2021 a fost și împrumutat la două cluburi din liga secundă).

Tailson, născut în 1999, extremă sau mijlocaș ofensiv, semna atunci cu Poli Iași și la scurt timp era deja propus la campioana FCSB.

Pe când juca la Santos, fotbalistul a fost la un pas de transferul carierei la FC Barcelona - actele erau deja făcute, dar mutarea a picat în ultimul moment, iar talentatul brazilian a avut o cădere după acest episod.

Tailson, de la Santos și Barcelona la Poli Iași și Spartak Varna

Tailson a jucat la Poli Iași în sezonul de tristă amintire pentru moldoveni 2024-2025, la finalul căruia echipa a retrogradat în Liga 2.

El a bifat 39 de meciuri în Superligă și Cupa României, cu 3 goluri și o pasă decisivă, iar în vara anului trecut s-a transferat în Bulgaria, la Botev Plovdiv.

Rezervă mai mereu aici, Tailson a fost împrumutat în ianuarie la Spartak Varna, unde a jucat titular în toate cele cinci etape disputate în acest an.

Brazilianul a fost eliminat gratuit de arbitrul numărul 1 din Bulgaria, iar suporterii au vrut să invadeze terenul

Ieri, în runda cu numărul 24 din prima ligă bulgară, în 1-0 cu Montana, brazilianul a fost protagonistul unui moment bizar.

În minutul 74, după un duel cu Kostadin Iliev, care l-a și călcat pe Tailson în timp ce acesta era pe jos, fostul jucător al lui Poli Iași a avut o reacție nervoasă, gesticulând cu mâna. 

Adversarul de la Montana a simulat că a fost lovit în față și s-a tăvălit teribil pe gazon, iar arbitrul i-a arătat lui Tailson cartonașul roșu.

VIDEO AICI

Suporterii din Varna au luat foc și au vrut să invadeze terenul pentru a-i cere socoteală centralului Georgi Kabakov, considerat arbitrul numărul 1 din Bulgaria, suspendat însă temporar în toamnă după ditamai scandalul legat de un gol înscris în urma unui henț evident, făcut cu ambele mâini și ”ratat” inclusiv de VAR! 

Lucrurile s-au liniștit însă după ce jucătorii i-au calmat pe fani și meciul s-a terminat cu bine pentru Spartak Varna, 1-0 după reușita din minutul 90 a lui Georg Stojanovski.

La învingători au evoluat ca titulari, alături de Tailson (foto jos), atacantul Tsvetelin Chunchukov, fost jucător la patru echipe din România (Academica Clinceni, Sepsi OSK, Chindia Târgoviște și Steaua), și portarul ucrainean de origine bulgară Maksym Kovalyov, ex-Oțelul Galați.

Impresarul Florin Vulturar despre Tailson: ”A vrut să-l ia Barcelona, s-au făcut și actele cu Santos, dar până la urmă n-a mai plecat”

”Să vă uitați la Poli Iași, e un jucător pe care l-am adus acum și care e foarte interesant. Este vorba de brazilianul Tailson, un jucător extraordinar. 

A fost un scandal mare acum 3 ani cu acest jucător. A vrut să-l ia Barcelona, s-au făcut și actele cu Santos, dar până la urmă n-a mai plecat jucătorul. Sunt știri în Brazilia despre acest lucru. Încercăm să aducem jucători buni. După aia jucătorul a căzut destul de tare și nu a mai fost la același nivel. Acum și-a terminat contractul și am prins un moment favorabil. L-am vrut și acum 6 luni, dar nu l-a dat Santos și nici el nu a dorit să plece că avea un salariu destul de mare.

Nu știu dacă va ajunge la FCSB în șase luni, un jucător trebuie să se acomodeze. În 6 luni va fi un jucător bun pentru campionatul nostru. Cel mai important pentru un jucător pe care îl aduci prima dată în Europa este să se acomodeze, să-i dăm răbdare”, spunea, imediat după transferul la Iași, impresarul Florin Vulturar pentru Fanatik.

Tony da Silva, antrenorul lui Tailson la Poli Iași: ”100% la FCSB”

Iar în toamna aceluiași an 2024, inclusiv antrenorul Tony da Silva îl propunea la FCSB, tot într-un dialog cu Fanatik

”Lumea a zis că eu și Cornel Șfaițer suntem nebuni când l-am adus în România. Nu trebuie să uităm că Tailson este un jucător care a stat un an fără să joace. Este un jucător cu multă calitate, joacă la orice echipă din România.

(n.r. – Tailson ar fi un jucător care să se impună la FCSB?) 100%, își asumă jocul, e foarte puternic, este un jucător care înțelege foarte bine limba română. 

O să îl vedeți pe adevăratul Tailson din ianuarie. Nu degeaba a vrut să îl cumpere Barcelona, nu sunt nebuni. Bag mâna în foc pentru Tailson. El a jucat tot timpul cu mine la Iași.

Tailson este un jucător care are nevoie de minge, îi trebuie o echipă care are posesie, nu una care joacă pe contraatac. Este un jucător de echipă mare, nu de echipă mică. L-aș vedea la FCSB, e pe stilul lor, l-aș vedea și la Dinamo”.

Foto: Alexandra Cristina GRIGORESCU/SPORT PICTURES, Spartak Varna, Imago

