Fanii care au uimit SUA. Au băut toată berea din oraș, au donat 10.000 de dolari unui spital și au primit propria zi de sărbătoare

Fanii care au uimit SUA. Au băut toată berea din oraș, au donat 10.000 de dolari unui spital și au primit propria zi de sărbătoare CM 2026 Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Un Campionat Mondial produce nu doar meciuri memorabile, ci și povești care rămân în memoria fanilor. Turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada nu a dezamăgit deloc din acest punct de vedere.

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BostonScotiaCampionatul Mondial
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Fanii scoțieni ajunși în Statele Unite și-au făcut prezența simțită din plin. Aproximativ 30.000 de suporteri au luat cu asalt orașul Boston de la începutul competiției, deoarece Scoția a disputat aici primele două meciuri din Grupa C: 1-0 cu Haiti și 0-1 cu Maroc.

Scoțienii au băut toată berea din oraș și au donat 10.000 de dolari pentru un spital

Suporterii din "Tartan Army", cum este cunoscută galeria naționalei Scoției, și-au început aventura prin a epuiza rapid stocurile de bere ale pub-urilor din centrul Bostonului. Proprietarii localurilor nu se așteptau la o asemenea cerere și au raportat vânzări record.

De exemplu, singurul pub cu specific integral scoțian din centrul orașului a vândut 16.000 de halbe de bere în doar patru zile, încasând aproximativ 144.000 de dolari.

Alte pub-uri au declarat că au vândut de patru ori mai multă bere decât într-o perioadă obișnuită.

Un alt moment care i-a impresionat pe americani a fost decizia fanilor scoțieni de a dona 10.000 de dolari unei cauze caritabile. Banii au fost direcționați către Hasbro Children's Hospital, principalul spital pediatric din statul Rhode Island.

Instituția este specializată în diagnosticarea și tratarea unei game largi de afecțiuni ale copiilor și adolescenților, de la urgențe și traumatisme grave până la boli cronice și complexe, inclusiv afecțiuni oncologice.

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Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
Fanii scoțieni, la CM 2026 / Foto IMAGO
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Acord semnat între Boston și Glasgow

Primarul orașului Boston, Michelle Wu, a reacționat după ce suporterii scoțieni au devenit una dintre atracțiile turneului. Edilul a semnat un acord de înfrățire cu Glasgow, iar cele două orașe au devenit oficial partenere.

Mai mult, autoritățile din Boston au decis ca data de 18 iunie să fie declarată "Ziua de Apreciere a Suporterilor Cupei Mondiale", o inițiativă menită să păstreze vie amintirea atmosferei create de fanii veniți la turneul final.

Americanii au fost fascinați de obiceiurile scoțienilor. Mulți dintre aceștia au purtat kilturi tradiționale și au cântat la cimpoi pe străzile orașului, transformând centrul Bostonului într-o veritabilă sărbătoare a culturii scoțiene.

"Invazia pașnică a Tartan Army a transformat Boston în cel mai apreciat oraș-gazdă al Cupei Mondiale", a declarat Michelle Wu după semnarea acordului cu Glasgow.

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