Kjetil Knutsen, antrenorul lui Bodo/Glimt, a oferit prima reacție după ce echipa sa a produs una dintre cele mai mari surprize ale sezonului și a eliminat-o pe Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu, din play-off-ul pentru optimile Liga Campionilor UEFA.

Antrenorul lui Bodo/Glimt a dat totul pe față: „Asta e cheia”

Norvegienii s-au impus cu 5-2 la general și au câștigat inclusiv pe San Siro, deși porneau cu șansa a doua. După meci, Knutsen și-a felicitat elevii și a explicat care a fost elementul decisiv.

„Suntem foarte mândri. Cred că asta e cheia: să ai o identitate. Cel mai important e ce facem zilnic pe teren. Știm că trebuie să jucăm intens. Este o frumoasă poveste a fotbalului”, a declarat tehnicianul, citat de presa italiană.

Antrenorul a explicat că succesul nu este întâmplător, ci rezultatul muncii din ultimii ani.

„Să vii aici și să învingi Inter este ceva ce puțini credeau posibil. Dar pentru noi nu este un miracol, ci rezultatul anilor de muncă. Le-am spus băieților să nu se uite la numele adversarului, ci la minge și să creadă în identitatea noastră”, a explicat Knutsen.

„Inter este o echipă mare, dar am făcut-o să sufere. În repriza a doua am fost perfecți tactic. Când am marcat al doilea gol, am știut că nu vom rata acest moment. Este cea mai mare seară din istoria clubului”, a mai spus acesta.

După această performanță, Bodø/Glimt își va afla zilele viitoare adversara din optimi, unde poate întâlni Manchester City sau Sporting Lisabona.