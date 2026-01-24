Campioana României avea nevoie de un rezultat pozitiv la Zagreb pentru a fi la ”mâna ei” înainte de ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League, în care va întâlni Fenerbahce pe teren propriu. Acum, FCSB are nevoie de o victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat AICI.



Gigi Becali: ”Ne axăm pe campionat”



Becali nu crede că echipa sa se mai poate califica dacă va încheia faza principală din Europa League cu nouă puncte. Finanțatorul FCSB-ului vrea ca jucătorii săi să se axeze acum pe campionat, unde situația nu este atât de fericită.



FCSB este pe locul nouă, cu 31 de puncte, la patru distanță de locul șase și cu o serie de meciuri dificile în ultimele opt etape ale sezonului regulat.



„Mai avem vreo șansă să mergem mai departe? Ce să mai mergi, cu 9 puncte nu poți să mergi mai departe.

Ai o șansă să se întâmple ce s-a întâmplat cu Craiova de nu a mers. Adică o șansă de 7%. Mai vorbesc de 7% acum? Ne axăm pe campionat și cu asta basta”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:



Etapa 23: CFR Cluj (acasă)

Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

