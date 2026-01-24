FCSB a început anul 2026 cu stângul, cu o înfrângere la Pitești cu FC Argeș, scor 0-1, astfel că a ratat șansa de a se apropia de zona play-off-ului. Acum, campioana are un alt meci dificil, cu CFR Cluj, pe Arena Națională.



Doar 5.000 de bilete vândute pentru FCSB - CFR Cluj



În cazul unui nou rezultat negativ, ecuația play-off-ului s-ar complica semnificativ pentru campioana en-titre, chiar dacă ar mai avea șapte etape la dispoziție pentru a redresa situația. Importanța acestui meci nu i-a convins pe fani, care nu s-au înghestuit la casele de bilete înainte de această partidă.



Doar 5.000 de bilete au fost cumpărate până acum pentru meciul dintre FCSB și CFR Cluj, potrivit Fanatik. Sunt șanse ca asistența să ajungă la 10.000 sau chiar 15.000 de spectatori cu biletele achiziționate în ziua meciului.



FCSB întâlnește o echipă care vine cu un moral bun, după trei victorii la rând în campionat. CFR Cluj speră din nou la o revenire spectaculoasă în zona play-off-ului, chiar dacă distanța față de locul șase este acum de șase puncte.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:



Etapa 23: CFR Cluj (acasă)

Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

