Daniel Graovac a intrat în dizgrația lui Gigi Becali după eșecul usturător, 1-4 cu Dinamo Zagreb. Deși a fost integralist, fundașul e ca și plecat, patronul criticându-i dur calitățile sportive.



Fundașul bosniac în vârstă de 32 de ani a prins toate minutele pe teren joi seară, în etapa a 7-a din Europa League, însă prestația sa i-a fost fatală. Folosit inițial în banda dreaptă a apărării și retras ulterior în centru, Graovac nu l-a convins pe finanțator. Gigi Becali a intervenit la o zi după umilința din cupele europene și a anunțat că zilele apărătorului la campioana României sunt numărate.



„Pe Graovac nu-l văd nici fundaș dreapta, nici fundaș central. MM mai are un subiectivism dacă aduce el un jucător. Graovac nu e de noi. Am nevoie de jucători care să zbârnâie. Pițurcă zicea «Forță, viteză, Gigi». Un fotbalist când îl vrei: forță, viteză. Când nu are viteză, degeaba are forță. Ai văzut Crețu? Crețu nu dă înapoi, are viteză de reacție. Graovac «taca, taca, taca»”, a spus Gigi Becali la Digisport.



„Se încurcă în minge”



Daniel Graovac, care a ajuns la echipă în iulie 2025 din postura de jucător liber după despărțirea de CFR Cluj, mai are contract până în vara lui 2026. Totuși, el nu este singurul vizat de furia patronului.



„E posibil să vină un atacant. I-am spus lui MM să găsească un atacant. Nu poţi să-l foloseşti pe Bîrligea în toate meciurile. L-am băgat pe Thiam, l-am băgat pe Alibec, se încurcă în minge. I-am zis «bă, Mihai, l-am luat de la echipa naţională când l-am luat». Să facă ce vrea, l-am responsabilizat mai mult. Ai șase milioane în cont. Nu i-am spus o sumă. Dacă găseşte atacant şi costă două milioane de euro, plătesc două milioane de euro. N-a dat nimeni 1.5 milioane de euro”, a mai spus Becali.

