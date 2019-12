Petre Marin intervine in cazul lui Ianis: "Tin legatura cu cei de la Genk." Ce spune fostul fostul international despre viitorul jucatorului

Petre Marin a lamurit cateva lucruri despre situatia lui Ianis Hagi la Genk.

Fostul jucator al ros-albastrilor a spus ca tine legatura cu cei din clubul belgian si acestia nici nu se gandesc sa renunte la jucatorul roman. Ianis nu s-a acomodat foarte bine la noua echipa si a jucat destul de putin, dar este apreciat in continuare:

"Tin legatura cu cei de la Genk si nu s-a pus niciodata problema ca belgienii sa renunte la Ianis Hagi. El este foarte bine, este apreciat acolo. Daca stii sa inveti din lucrurile negative, iti prinde bine pentru ceea ce urmeaza. Le poti transforma in lucruri positive", a spus Petre Marin la digi.

Ianis Hagi a jucat 28 de minute in ultimul meci al lui Genk, cand echipa romanului a pierdut in deplasare la Anderlecht cu 2-0. Romanul nu a avut timpul necesar pentru a se face remarcat si unul dintre suporteri a puncatat acest lucru pe retelele de socializare: "Cat sa-l mai pastrezi in teren pe Bongonda? Wolf a mizat prea tarziu pe Ianis, care e un adevarat numar 10. Aveam nevoie de el mai devreme, nu la 2-0", a spus acesta.