Răzvan Marin s-a destăinuit în fața italienilor: cine e omul "dur" cu care vorbește după meciuri + marele obiectiv

Cu meciuri mai puține în acest sezon decât în stagiunile precedente, Marin vine după remiza lui Empoli cu Fiorentina, scor 1-1, partidă în care a fost introdus în minutul 30.

Răzvan Marin, interviu în Italia

Mijlocașul naționalei României a acordat un interviu pentru Serie A în care a vorbit și despre omul cu care discută după fiecare meci - tatăl său, Petre Marin, fostul fundaș al Stelei, actuala FCSB.

"Am început să joc la șase ani în București. Eram copil, urmăream meciurile din Liga Campionilor ale marilor echipe din Italia, cum ar fi Milan, Inter sau Juventus. Când impresarul mi-a zis despre varianta Italia, am fost foarte fericit să vin aici, să joc într-un campionat din primele cinci ale Europei.

Pasiunea pentru fotbal am preluat-o de la tatăl meu, care a fost fotbalist la Steaua București. E prima persoană cu care vorbesc după meciuri, care îmi oferă sfaturi. Uneori e dur cu mine, dar acest lucru m-a ajutat să îmi ating obiectivele.

Când am ajuns la Empoli am fost fericit. Nivelul e foarte înalt, iar echipa practică un fotbal frumos. Mă simt foarte bine aici, toată lumea este de treabă. Acest club are tot ce îi trebuie pentru ca un fotbalist să se îmbunătățească.

La finalul sezonului trebuie să scriem istorie. Rămânerea în Serie A ar fi o mare realizare pentru club și pentru fani. Sper că le vom oferi această satisfacție.

Momentul favorit de la Empoli? Salvarea de la retrogradare, anul trecut. M-am bucurat că i-am putut răsplăti pe fani și sper ca anul acesta să fie la fel", a spus Răzvan Marin, citat de TMW.

După 25 de etape din Serie A, Empoli se află pe locul 16, cu 22 de puncte, la două lungimi peste prima poziție retrogradabilă, ocupată de Verona.

Răzvan Marin a jucat în 20 de meciuri ale lui Empoli din actuala stagiune, în 12 dintre ele fiind titular.