Pep Guardiola marele „fan” al lui Jurgen Klopp: „Cea mai bună decizie”

Fostul antrenor al echipei Manchester City, Pep Guardiola, a adresat cuvinte de laudă antrenorului Jurgen Klopp, spunând că acesta poate duce Germania înapoi în elita fotbalului, transmite DPA.

''El este unul dintre cei mai buni din fotbal, nici nu pot începe să descriu cât de mult îl admir. Este genul de persoană, de antrenor, care face fotbalul nostru un loc mai bun'', a declarat Guardiola pentru revista Bundesliga într-un interviu care fi publicat vineri.

''Jurgen face o treabă incredibilă: jucătorii săi luptă pentru fiecare minge imediat după ce au pierdut-o, iar stilul direct de joc este extraordinar. Când urmăresc echipele sale le admir mereu'', a declarat Guardiola.

Spaniolul, care a câştigat ca antrenor 12 titluri de campion şi trei Ligi ale Campionilor, cu FC Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City, a felicitat Federaţia germană de fotbal pentru că l-a angajat pe Jurgen Klopp după Cupa Mondială dezastruoasă din America de Nord din acest an şi după plecarea lui Julian Nagelsmann.

''Decizia de numire a sa ca selecţioner a fost cea mai bună posibilă'', a subliniat Guardiola.

''El are carismă, este un comunicator incredibil. Sub conducerea sa, Germania va reuşi să revină, echipa va fi apreciată diferit din nou, bucuria va reveni, iar fanii vor fi din nou mulţumiţi de naţionala lor'', a mai explicat spaniolul.

Guardiola nu a putut să spună dacă Germania va câştiga EURO 2028, dar a scos în evidenţă: ''Are jucători buni, iar când aceşti jucători merg în vestiar şi îl văd pe Jurgen Klopp acolo, ei îl vor admira şi îl vor urma. Jurgen Klopp îi va inspira cu stilul său''.

Klopp şi Guardiola se cunosc bine fiecare din perioada în care cei doi antrenau în Bundesliga, primul era la cârma Borussiei Dortmund, iar spaniolul o antrena pe Bayern Munchen, dar şi din Premier League, unde germanul a pregătit-o pe Liverpool, iar Pep pe Manchester City.

''Mă simt ca şi cum aş fi jucat împotriva lui Jurgen Klopp de milioane de ori. El m-a învins cu siguranţă de mai multe ori decât am câştigat eu împotriva lui. Am învăţat câte ceva din fiecare din acele meciuri. Astăzi pot spune că Jurgen Klopp a fost marele meu rival şi cel mai puternic adversar din cariera mea de până acum'', a completat Pep Guardiola, scrie Agerpres.