Lansarea Grand Theft Auto VI reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din industria jocurilor video, iar succesul comercial al producției Rockstar Games este deja impresionant.

GTA 6 a avut un succes financiar impresionant înainte de lansare!

Potrivit estimărilor realizate de compania de analiză Sensor Tower, jocul ar fi generat aproximativ 1,65 miliarde de dolari din precomenzi digitale, înainte de lansarea oficială.

Cifrele indică aproximativ 17,07 milioane de copii digitale precomandate pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Datele au fost calculate după scăderea retururilor și arată că interesul publicului pentru noul titlu a depășit așteptările. Totuși, rezultatele nu au fost confirmate oficial de Rockstar Games sau de compania-mamă Take-Two Interactive.