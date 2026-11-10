Echipa franceză Olympique Lyon a anunţat luni că noul său antrenor este spaniolul Carlos Vicens. Toate meciurile echipei pot fi urmărite pe VOYO.

Carlos Vicens, noul antrenor de la Olympique Lyon

La doar câteva zile după plecarea lui Paulo Fonseca la Sporting Lisabona şi interimatul lui Jorge Maciel, Carlos Vicens a fost numit, luni, noul antrenor al lui Lyon. Spaniolul în vârstă de 43 de ani a semnat un contract până în iunie 2028.

Carlos Vicens a câştigat experienţă alături de Josep Guardiola, ca secund al acestuia la Manchester City, iar în sezonul trecut, 2025-2026, a fost antrenorul echipei portugheze Sporting Braga, singura sa experienţă ca principal la nivelul unei prime ligi. Cu Braga, Vicens a jucat finala Cupei Ligii în Portugalia şi a ajuns până în semifinalele Ligii Europa. El a fost demis de la formaţia lusitană în 20 octombrie.

„Abordarea sa faţă de joc, standardele sale înalte şi accentul pus pe dezvoltarea jucătorilor se aliniază pe deplin cu obiectivele clubului”, şi-a explicat Lyon alegerea în comunicatul publicat pe site-ul oficial.

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