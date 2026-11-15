Mauricio Pochettino este foarte aproape de a semna cu Manchester United, pe care o va prelua la finalul acțiunii echipelor naționale. În această perioadă, americanii caută un nou selecționer, iar Guardiola este marele favorit să-l înlocuiască.

Încep negocierile dintre americani și Pep Guardiola!

Fostul antrenor de la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City pare deschis să preia o echipă națională, după ce în vară a refuzat naționala Italiei, invocând faptul că are nevoie de o pauză. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care a plecat de la Manchester City.

Potrivit TalkSport, negocierile dintre americani și Guardiola vor începe imediat după ce Pochettino va pleca de la echipă. Antrenorul catalan are o susținere importantă, fiind atât preferatul președintelui JT Batson, cât și al vicepreședintelui Oguchi Oniewu.

SUA are o națională evaluată la 339 de milioane de euro, iar ”vedeta” este Folarin Balogun (25 de ani), atacantul lui AS Monaco. În urmă cu doi ani, Pep Guardiola lăuda potențialul pe care-l au americanii.

„SUA este fascinantă dacă vorbim despre construirea unui proiect pe termen lung și de a duce naționala la nivelul următor. Potențialul lor este bun, având în vedere populația sa și varietatea sporturilor”, spunea Guardiola.

La finalul sezonului trecut, Pep Guardiola a plecat de la Manchester City după 10 ani în care a cucerit de șase ori Premier League, de câte trei ori Cupa și Supercupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii Angliei, și de câte o dată Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.