Echipa pregătită de Jose Mourinho a consemnat până acum zece victorii, la care s-au adăugat două înfrângeri. Cu 30 de puncte, Real Madrid se situează la trei lungimi în spatele liderului și campioanei en-titre FC Barcelona.

Kylian Mbappe exultă după ce Real Madrid a bătut palma cu fotbalistul de 100.000.000€: ”O să dorm mai bine la noapte!”

Miercuri, Real Madrid a anunțat că Arda Guler și-a prelungit contractul până în 2032. Fotbalistul cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate se află pe ”Santiago Bernabeu” din vara lui 2023.

Kylian Mbappe, starul galacticilor, a reacționat după anunțul madrilenilor și a evidențiat cât de fericit e că mijlocașul turc cu 38 de selecții la națională și-a prelungi înțelegerea contractuală cu Real Madrid.

”Mulțumesc! O să dorm bine la noapte”, a spus Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media.