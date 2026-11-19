Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a transmis public că își dorește să își reconstruiască formația din temelii pentru a o retransforma într-o forță în Superligă și pentru a reveni în cupele europene.

Gigi Becali, anunțul momentului pentru FCSB

Pentru a-și îndeplini obiectivul, Becali a susținut că este dispus să investească în transferuri o sumă impresionantă pentru primul eșalon de 10 milioane de euro.

„Pot să aduc acum trei jucători, sau patru, sau opt, sau zece. Pe orice post. Orice jucător care e valoros, eu îl cumpăr. Vreau să reconstruiesc echipa din temelii. Dacă nu o pot face acum, în iarnă, o să o fac în vară. Nu va mai fi ce a fost.

Becali: „Fotbalul are necunoscute”

O pun pe picioare, patru-cinci jucători tot iau, acum în iarnă. (n.r.- din iarnă va fi ‘New FCSB’) Da, reconstruiesc totul, fac curățenie totală. Nu mai țin cont de buget, că nici nu știu cât o să coste. 10 milioane de euro, cam așa. Dar în vară, nu acum, nici nu ai ce să dai, nu sunt jucători. E posibil să o fac acum, dar nu știu. Fotbalul are necunoscute, poate să spună cine vrea ce o vrea.

Nimeni nu cunoaște fotbalul perfect, el are multe necunoscute, e lucru omenesc. Dacă iau patru-cinci jucători acum, poate se leagă combinația și nu mai e nevoie să o fac în vară”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.