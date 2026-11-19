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Echipa națională a încheiat pe ultima poziție în grupa 4 din Liga B UEFA Nations League. În urma clasării, „tricolorii” vor disputa un baraj de menținere/retrogradare.

Ciprian Marica a numit echipa pe care o vrea la barajul de Nations League

Insulele Feroe, Estonia, Belarus și Cipru sunt echipele peste care ar putea da România în barajul din UEFA Nations League. La prima vedere, adversarele sunt cel puțin accesibile. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00, la sediul UEFA de la Nyon.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Mihai Stoichiță a recunoscut înainte de tragerea la sorți faptul că nu ar dori să o întâlnească pe Insulele Feroe la baraj. Dacă oficialul FRF a dorește să evite o echipă, Ciprian Marica a numit adversara pe care o dorește după tragerea la sorți.

Mai exact, fostul internațional a numit-o pe Cipru, însă a expus că România are șanse de cel puțin 50% în fața fiecărei posibile adversare. Deși echipa națională a pierdut cu Bosnia, Ciprian Marica susține că jocul prestat a fost unul care oferă încredere că se pot realiza rezultate furmoase.

„Să sperăm că va fi o tragere la sorți bună. Dacă domnului Stoichiță nu îi place de Insulele Feroe, atunci să fie o echipă pe care putem să o batem, Cipru, de ce nu?. Până la urmă, toate sunt de cel puțin 50-50%.

De joc nu sunt deloc supărat! Sigur, nu poate să mă mulțumească o înfrângere cu Bosnia, dar jocul îmi dă speranțe că putem bate orice adversară de la baraj”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.