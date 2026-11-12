Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa

Mauricio Pochettino este foarte aproape de a semna cu Manchester United. Și-a dat acordul pentru a prelua clubul după plecarea lui Michael Carrick, astfel că acum trebuie să-și încheie contractul cu naționala Statelor Unite ale Americii, unde are și o clauză de reziliere de 10 milioane de euro.

Dacă totul se va rezolva, americanii vor să-l pună selecționer pe Guardiola. Prestigioasa publicație The Athletic a anunțat că fostul antrenor de la Barcelona, Bayern și Manchester City este marele favorit pentru a-i lua locul sud-americanului.

Pep Guardiola, marele favorit pentru a prelua naționala Statelor Unite ale Americii

Guardiola a plecat de la Manchester City și a spus public că va lua o pauză de la fotbal, deci rămâne de văzut dacă americanii îl pot atrage cu un proiect pe termen lung.

SUA are o națională evaluată la 339 de milioane de euro, iar ”vedeta” este Folarin Balogun (25 de ani), atacantul lui AS Monaco. În urmă cu doi ani, Pep Guardiola lăuda potențialul pe care-l au americanii.

„SUA este fascinantă dacă vorbim despre construirea unui proiect pe termen lung și de a duce naționala la nivelul următor. Potențialul lor este bun, având în vedere populația sa și varietatea sporturilor”, spunea Guardiola.