Antrenorul Pep Guardiola, în prezent fără echipă, va asista la meciul de săptămâna viitoare dintre Manchester City şi Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor la fotbal, pentru a-şi arăta sprijinul faţă de clubul englez, după ce vinovăţia acestuia a fost confirmată în cazul neregulilor financiare, scrie EFE.

Pep Guardiola va asista la meciul dintre Manchester City și PSG

Potrivit presei britanice, Guardiola se va întoarce pe stadionul Etihad pentru prima dată de la încheierea ciclului său de zece ani la Manchester City, timp în care a câştigat, printre altele, şase titluri în Premier League şi primul trofeu al clubului în Liga Campionilor.

Aceasta va fi a doua demonstraţie publică de sprijin din partea tehnicianului catalan pentru City, în urma declaraţiei pe care a emis-o a doua zi după anunţarea verdictului comisiei independente privind cele 115 nereguli financiare.

”Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City să ştie că sunt aici; mai mult ca niciodată. Am fost întotdeauna, sunt şi voi fi mereu în spatele clubului meu, al proprietarului meu, al preşedintelui meu, Ferran (Soriano), al jucătorilor, al staffului, al lui Enzo (Maresca) şi al vostru, fanii noştri extraordinari. Să fiu clar: vom trece prin asta împreună. Vă iubesc pe toţi”, a spus Guardiola într-un mesaj postat pe Twitter, citat de Agerpres.

Jucătorii lui City vor relua joi antrenamentele, după fereastra internaţională, iar antrenorul Enzo Maresca va vorbi cu presa în aceeaşi zi, cu două zile înainte de confruntarea cu Liverpool pe Anfield.