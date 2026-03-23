Pep Guardiola a surprins pe toată lumea: ce a spus după finala câștigată în fața lui Arsenal

Manchester City a câștigat primul trofeu al sezonului, după ce s-a impus în fața lui Arsenal, scor 2-0, în final Cupei Ligii Angliei.

Cele două goluri au venit în a doua repriză și au fost marcate de Nico O'Reilly (60', 64').

Cum a numit-o Pep Guardiola pe Arsenal

La finalul meciului, antrenorul spaniol a pus accent pe importanța câștigării acestui trofeu și a subliniat că echipa sa s-a impus în fața celei mai bune echipe din lume, făcând referire la Arsenal.

Pep Guardiola a spus apoi că în această categorie intră și Bayern, dar chiar și Barcelona.

Tehnicianul lui Manchester City a pus accent pe numărul impresionant de trofee pe care l-au câștigat „cetățenii” de la venirea sa în vara lui 2016.

„Suntem fericiți că am învins cea mai bună echipă din Europa, alături de Bayern München și poate Barcelona.

19 trofee în 10 ani la Manchester City, în era modernă, în Anglia, în Europa. Cred că merită să ne scoatem pălăria în fața întregii organizații.”, a spus Pep Guardiola la conferința de presă de după duelul cu Arsenal.