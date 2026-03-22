Scene nemaivăzute cu Pep Guardiola. Cum a reacționat antrenorul lui Manchester City în timpul finalei

City a reușit să deschidă scorul în minutul 59, la prima oportunitate importantă a confruntării. După o acțiune inițiată de Rodri și o centrare respinsă greșit de portarul Kepa, mingea a ajuns la O'Reilly, care a trimis-o în plasă fără dificultate.
Imediat după acest prim gol, tehnicianul spaniol a avut o descătușare nervoasă. Acesta a țipat prelung și a lovit cu piciorul un panou publicitar de la marginea suprafeței de joc, manifestare apărută pe fondul unei prestații generale modeste a echipei sale până în acel moment.
City a marcat rapid golul doi
La doar câteva minute distanță, același O'Reilly a marcat din nou, stabilind scorul final în urma unei pase decisive oferite de Matheus Nunes. De această dată, Guardiola a sărbătorit cu totul diferit reușita. Antrenorul a alergat zeci de metri pe marginea terenului, cu brațele ridicate.
Precedenta confruntare dintre cele două echipe a avut loc în campionat, pe arena celor de la Arsenal. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu goluri înscrise de Erling Haaland și Gabriel Martinelli, cel din urmă restabilind egalitatea în minutele de prelungire.