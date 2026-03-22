Manchester City a câștigat Cupa Ligii Angliei, după ce s-a impus în finală cu scorul de 2-0 în fața lui Arsenal.

„Cetățenii” și-au trecut în palmares pentru a opta oară în istorie Cupa Ligii, grație golurilor marcate de către Nico O'Reilly în minutele 60 și 64.

Partida a fost dominată de City, care a avut o posesie de 62%. De asemenea, „cetățenii” au avut un indice mai bun al golurilor așteptate: 1.60 față de doar 0.64 al „tunarilor”.

Succesul reprezintă o gură de oxigen pentru Pep Guardiola, după ce Manchester City a fost eliminată de Real Madrid cu scorul de 5-1 la general în optimile Ligii Campionilor și după două remize consecutive în campionatul Angliei.

Arsenal (70 de puncte, 31 de meciuri) și Manchester City (61 de puncte, 30 de jocuri) sunt cele două formații care se luptă și pentru titlul din Premier League.

