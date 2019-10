Nu mai e "baghetas magicas" e "Por Que, Por Que?" :) Sumudica a facut din SHOW TOTAL la conferinta de presa! Antrenorul roman se aseamana cu Mourinho

Sumudica a facut spectacol la conferinta de presa.

Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, a remizat in ultima etapa, scor 1-1, in meciul cu Goztepe. Pentru Gaziantep a marcat Vural in minutul 58, iar pentru Goztepe a inscris Emir, in minutul 82. In prima repriza, echipa antrenata de Sumudica au marcat un gol, dar acesta a fost anulat de catre centralul partidei, iar Sumudica a luat foc la conferinta de presa de dupa meci.

"Gaziantep este o echipa care joaca fotbal pe teren. Uitati-va! Uitati-va la video! Ce este asta? De ce? Un gol normal, de ce a anulat golul? De ce nu a analizat VAR?

Eu vreau sa ii intreb pe toti oamenii care stiu fotbal. Sa mi se dea o explicatie pentru acest gol. Eu sunt strain aici. Merem am spus ca arbitrii turci sunt mai buni decat arbitrii romani. Problema este ca sunt roman si nu sunt turc? Vrea sa intreb si eu de ce a anulat golul din prima repriza. De ce?", a declarat Sumudica.

"De ce? De ce?" sau "Por Que" in limba portugheza, aduce aminte de vremurile in care Mourinho o antrena pe Real Madrid si critica erorile grave de arbitraj impotriva echipei sale.

Gaziantep ocupa locul 3 in campioanatul Turciei, cu 11 puncte.