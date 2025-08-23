Se pare că nou-promovata din campionatul Turciei, Fatih Karagumruk, i-a făcut o ofertă internaționalului român, care și-ar fi dat acordul să joace în campionatul în care tatăl său a scris istorie cu Galatasaray.

Fatih Karagumruk s-a încurcat cu Goztepe

Echipa la care va ajunge Ianis Hagi are însă un start slab de sezon și este penultima clasată în Turcia.

Vineri seară, Fatig Karagumruk a pierdut pe teren propriu în fața lui Goztepe, scor 0-2, în etapa a treia din Superlig. Noua echipă a lui Ianis Hagi nu a făcut niciun punct în acest start de sezon, însă este important de notat și faptul că Fatih Karagumruk are și o restanță. În prima rundă, a pierdut cu Galatasaray, scor 0-3.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt.

În această vară, Ianis Hagi a fost ofertat și de Legia Varșovia, însă fiul lui Gheorghe Hagi a decis să refuze oferta trimisă de echipa lui Edi Iordănescu, nemulțumit de salariul propus de polonezi.

