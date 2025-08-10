Mihăilă a fost schimbat în minutul 59 cu Halil Dervisoglu și a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media echipei.

Echipa internaționalului român a pierdut cu 0-3 pe teren propriu meciul cu Goztepe, cu două dintre goluri primite în prelungiri, ambele din pasele decisive ale lui Rhaldney Norberto !

Cu Valentin Mihăilă titular și aflat la debutul oficial, Caykur Rizespor s-a făcut de râs duminică seara în prima etapă din Super Lig.

Asaltul ghiaurilor! Câți români joacă acum în Super Lig din Turcia, cam toți însă la echipe de mâna a doua



Odată cu surprinzătorul transfer al exilatului de la FCSB Marius Ștefănescu la Konyaspor, numărul fotbaliștilor români din ediția 2025-2026 a Super Lig din Turcia a ajuns la șapte.

Departe de vremurile în care tricolorii noștri jucau la granzii Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș, acum cam toți românii vor juca pentru echipe mai degrabă de mâna a doua.

Denis Drăguș

Atacantul a fost împrumutat de Trabzonspor, club cu pretenții dar care a terminat pe 7 și a pierdut finala Cupei, la Eyupsor, revelația ultimului sezon din Super Lig, când s-a clasat pe locul 6, totuși în afara cupelor europene.

Valentin Mihăilă

Aventura în Serie A s-a încheiat pentru el, din păcate. Caykur Rizespor, locul 9 în ultimul sezon, a plătit 2 milioane de euro Parmei pentru transferul extremei din naționala tricoloră.

Deian Sorescu

Fostul jucător al lui Dinamo sau FCSB continuă la Gaziantep FK, cu care a terminat pe poziția 12 în ultima ediție din Super Lig.

Alexandru Maxim

Veteranul ajuns la 35 de ani mai are contract pe un sezon cu aceeași Gaziantep, unde a devenit deja o veritabilă legendă a clubului: 190 de meciuri jucate în toate competițiile, cu 53 de goluri și 40 de pase decisive.

Umit Akdag

Fundașul central disputat de România și Turcia a revenit în această vară la Alanyaspor, după o experiență utilă pentru el dar neconcludentă pentru alții în Ligue 1, la Toulouse. Alanyaspor a terminat pe 13 sezonul trecut.

Marius Ștefănescu

Dorit de Dinamo, CFR Cluj sau U Cluj, exialtul de la FCSB a semnat cu Konyaspor, locul 11 în ultimul sezon.

Daniel Popa

Fostul atacant al lui Dinamo sau FCSB a promovat în ultimul sezon cu Genclerbirligi în Super Lig, performanță la care a contribuit cu 8 goluri în 15 partide jucate în 1.Lig, divizia secundă turcă.

