Internaționalul român a făcut un pas înapoi în această vară, din Serie A în Super Lig.

Cu Valentin Mihăilă titular și aflat la debutul oficial, Caykur Rizespor s-a făcut de râs duminică seara în prima etapă din Super Lig.

Echipa internaționalului român a pierdut cu 0-3 pe teren propriu meciul cu Goztepe, cu două dintre goluri primite în prelungiri, ambele din pasele decisive ale lui Rhaldney Norberto!

Malcom Bokele (52), Emersonn (90+3) și Anthony Junior Dennis (90+6) au fost marcatorii întâlnirii.

Mihăilă a fost schimbat în minutul 59 cu Halil Dervisoglu și a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media echipei.

Asaltul ghiaurilor! Câți români joacă acum în Super Lig din Turcia, cam toți însă la echipe de mâna a doua

Odată cu surprinzătorul transfer al exilatului de la FCSB Marius Ștefănescu la Konyaspor, numărul fotbaliștilor români din ediția 2025-2026 a Super Lig din Turcia a ajuns la șapte.

Departe de vremurile în care tricolorii noștri jucau la granzii Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș, acum cam toți românii vor juca pentru echipe mai degrabă de mâna a doua.

Denis Drăguș

Atacantul a fost împrumutat de Trabzonspor, club cu pretenții dar care a terminat pe 7 și a pierdut finala Cupei, la Eyupsor, revelația ultimului sezon din Super Lig, când s-a clasat pe locul 6, totuși în afara cupelor europene.

Valentin Mihăilă

Aventura în Serie A s-a încheiat pentru el, din păcate. Caykur Rizespor, locul 9 în ultimul sezon, a plătit 2 milioane de euro Parmei pentru transferul extremei din naționala tricoloră.

Deian Sorescu

Fostul jucător al lui Dinamo sau FCSB continuă la Gaziantep FK, cu care a terminat pe poziția 12 în ultima ediție din Super Lig.

Alexandru Maxim

Veteranul ajuns la 35 de ani mai are contract pe un sezon cu aceeași Gaziantep, unde a devenit deja o veritabilă legendă a clubului: 190 de meciuri jucate în toate competițiile, cu 53 de goluri și 40 de pase decisive.

Umit Akdag

Fundașul central disputat de România și Turcia a revenit în această vară la Alanyaspor, după o experiență utilă pentru el dar neconcludentă pentru alții în Ligue 1, la Toulouse. Alanyaspor a terminat pe 13 sezonul trecut.

Marius Ștefănescu

Dorit de Dinamo, CFR Cluj sau U Cluj, exialtul de la FCSB a semnat cu Konyaspor, locul 11 în ultimul sezon.

Daniel Popa

Fostul atacant al lui Dinamo sau FCSB a promovat în ultimul sezon cu Genclerbirligi în Super Lig, performanță la care a contribuit cu 8 goluri în 15 partide jucate în 1.Lig, divizia secundă turcă.

Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. &bdquo;SUA au acceptat de facto propunerea&rdquo; - Kyiv Independent
stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

