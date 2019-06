Marius Sumudica, declaratie surprinzatoare la adresa lui Dan Alexa! "M-am uitat pe CV-ul lui, saracul a retrogradat cu trei echipe" Ce sfat are noul antrenor de la Gaziantep!

Marius Sumudica a vorbit despre numirea lui Dan Alexa la Astra Giurgiu.

Dan Alexa este noul antrenor de la Astra Giurgiu. El i-a luat locul pe banca tehnica a giurgiuvenilor lui Costel Enache. Despre numirea lui Dan Alexa a vorbit si Marius Sumudica, tehnicianul cu care Astra a castigat titlul in sezonul 2015/16.

Sumudica: "A retrogradat cu trei echipe"

"Ii doresc bafta, e un antrenor care va trebui sa demonstreze, vine la o echipa care in momentul de fata a pierdut foarte multi jucatori si nu ii va fi usor, avand in vedere ca m-am uitat pe CV, saracul a retrogradat cu trei echipe.

Deci cred ca ii va fi destul de greu, va trebui sa stearga cu buretele tot ceea ce s-a intamplat in trecut si sa faca niste pasi in fata, fiindca nu te asteapta nimeni in cariera de antrenor. Atarna greu retrogradari, probleme. Eu tin minte cand am avut problemele cu pariurile mi-a atarnat foarte greu si mi se pusese o stampila la momentul respectiv", a spus Marius Sumudica.

Dan Alexa a retrogradat cu Dunarea Calarasi la finalul primului sezon al calarasenilor in Liga 1.