Marius Sumudica e pe val si poate face o mica avere: "Am doua oferte! E greu sa rezisti!" Antrenorul roman e vanat dupa startul bun de sezon cu Gaziantep

Marius Sumudica nu duce lipsa de oferte.

Parcursul bun al celor de la Gaziantep Gazisehir i-a adus un plus de popularitate antrenorului roman, care a marturisit ca are doua oferte din Arabia Saudita, care il tenteaza din punct de vedere financiar.

Totusi, Sumudica spune ca nu vrea sa accepte ofertele pentru ca se simte obligat fata de jucatorii pe care i-a adus in Turcia sa le fie in continuare alaturi. In plus, victoriile importante cu echipei precum Besiktas sau Rizespor il motiveaza pe tehnician.

"Am doua oferte in momentul de fata din Arabia Saudita, foarte bune din punct de vedere financiar. Exista o clauza de reziliere aiai, dar sunt dator fata de jucatorii astia pe care i-am adus si m-as simti oarecum intr-o postura de tradare, plus ca oamenii sunt foarte puternici din punct de vedere financiar.

Nu-mi place pozitia de manager, dar eu decid cam totul aici: alimentatia, cum arata terenul, unde stam, unde mergem. Nu imi place pentru ca ma distrage si tocmai de asta e greu.

E greu sa rezisti tentatiei, dar eu cred ca mai am timp sa ajung in spatiul acela. Banii sunt bani. In afara de asta, eu am lasat o impresie buna anul trecut. Lumea comenteaza: 'Sa vina Sumudica inapoi la Al Shabab'", a spus Marius Sumudica la DigiSport.

Gaziantep Gazisehir e pe locul 3 in Turcia dupa 5 etape. Sumudica a obtinut 3 victorii, un egal si o infrangere in acest start de sezon.

Marius Sumudica e extrem de apreciat in Arabia Saudita dupa ce a avut un parcurs excelent cu Al Shabab, echipa de la care a plecat in luna mai a acestui an. Al Shabab a terminat pe locul 5 cu Marius Sumudica pe banca.