Meci de INFARCT pentru Marius Sumudica! Gaziantep a invins Besiktas intr-un meci cu TREI ELIMINARI! VIDEO

Gaziantep, echipa antrenata de Marius Sumudica, a avut un meci incredibil pe teren propriu cu Besiktas!

Gaziantep a invins Besiktas cu 3-2 in etapa a patra din campionatul Turciei.

Vida a vazut rosu in minutul 6, iar Twumasi a deschis scorul din penalty.

Vural a facut 2-0 in minutul 59 pentru echipa lui Marius Sumudica, iar Elneny de la Besiktas si Kayode de la Gaziantep au fost eliminati in minutul 75! Chibsah a marcat pentru 3-0, dar Besiktas nu a cedat. Nebunia a continuat in ultimele minute! Nayir si Hutchinson au marcat pentru 3-2 in minutele 83 si 85 pentru Besiktas. 9 minute de prelungire au fost aratate de arbitru!

Alin Tosca a fost titular si a jucat fundas central, in timp ce Junior Moraes a fost folosit ca fundas stanga.

Gaziantep ocupa locul 5 dupa primele patru etape in Turcia.

Türkiye ligi kural kitabı şöyle yazar;

Bu tür pozisyonlarda Beşiktaş lehine olursa sarı aleyhine olursa direk kırmızı kart verilir. pic.twitter.com/3965RpwCfl — Ankaralı Atiba (@AnkaraliCelal) September 14, 2019