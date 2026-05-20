Ultimatum iranian: când se ia decizia în privința naționalei care poate trimite Italia la Mondiale

Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) și-a stabilit tabloul complet, odată cu terminarea meciurilor de baraj din luna martie. În realitate însă, inclusiv astăzi, nu știm dacă Iranul va juca sau nu la turneul final din Canada, Mexic și SUA. S-a ajuns aici pentru că Donald Trump, câștigătorul Premiului Păcii acordat de FIFA, a declanșat un război sângeros, în parteneriat cu Israel, atacând Iranul pe 28 februarie. Și cum naționala perșilor a nimerit în grupa G a Mondialului, urmând să joace la Los Angeles și Seattle, participarea Iranului a devenit incertă.

Iranienii anunță: „În maxim 10 zile, aflăm dacă ne dau vize sau nu“ La această situație explozivă și fără precedent, prin care o țară atacată ar trebui să-și deplaseze echipa de fotbal pe teritoriul dușmanului, s-a adăugat și o altă problemă. Cea a vizelor de intrare pentru delegația iraniană, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. De fapt, în acest moment, perșii văd această situație șocantă drept un avantaj pentru ei, după cum a explicat un om al regimului de la Teheran! În mijlocul acestui haos, există o singură certitudine: potrivit programului anunțat de FIFA, Iranul ar trebui să joace primul meci, în grupa G, pe 15 iunie, la Los Angeles, cu Noua Zeelandă. Deci, peste 24 de zile. Iar delegația iraniană ar trebui să ajungă în cantonamentul de la Tucson cu vreo 10 zile înainte de acest meci. Ceea ce înseamnă că, în fix două săptămâni, iranienii ar trebui să pășească în Statele Unite. Dar, în acest moment, nimeni n-are viză! De aici, și declarația oferită Mahdi Mohammadnabi (foto, jos), vicepreședintele federației.

„Urmează să mergem cu jucătorii și cu ceilalți oficiali ai lotului, la Ankara. Acolo, vom finaliza procedurile necesare pentru obținerea vizelor de America. Și ni s-a spus că, în maxim 10 zile, vom primi vizele. Dacă nu, dacă vor fi oameni care nu vor primi vize, avem planul deja făcut și îl vom anunța, la momentul potrivit“, a explicat Nabi. Sport.ro a anunțat deja că și FIFA are planul, în cazul în care naționala iraniană va renunța, la CM 2026.