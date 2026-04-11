Francesco Pio Esposito este una dintre revelațiile sezonului la Inter. Atacantul de doar 20 de ani a bifat 41 de meciuri, cu nouă goluri înscrise și șase pase decisive livrate.

Într-un interviu acordat pentru Corriere della Sera, fotbalistul a explicat rolul pe care Chivu l-a avut în dezvoltarea sa și a lăsat de înțeles că nu ar fi avut același parcurs fără tehnicianul român.

Mai mult, pe durata discuției, tânărul atacant a scos telefonul și a arătat o fotografie veche alături de Chivu, din perioada în care evolua la juniori.

„Această poză, în care sărbătorim unul dintre golurile mele dintr-un derby U14 câștigat cu 3-1, arată de cât timp ne cunoaștem. Îi datorez mult pentru încrederea pe care mi-a acordat-o”, a spus Esposito.

„Nu știu dacă aș fi rămas la Inter cu alt antrenor. Probabil ar fi fost mai complicat. Chivu are o înclinație specială pentru jucătorii tineri și mă cunoștea deja foarte bine”, a adăugat atacantul.