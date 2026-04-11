Inter Milano traversează un sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu.

Francesco Pio Esposito este una dintre revelațiile sezonului la Inter. Atacantul de doar 20 de ani a bifat 41 de meciuri, cu nouă goluri înscrise și șase pase decisive livrate.

Într-un interviu acordat pentru Corriere della Sera, fotbalistul a explicat rolul pe care Chivu l-a avut în dezvoltarea sa și a lăsat de înțeles că nu ar fi avut același parcurs fără tehnicianul român.

„Nu știu dacă aș fi rămas la Inter cu alt antrenor”

Mai mult, pe durata discuției, tânărul atacant a scos telefonul și a arătat o fotografie veche alături de Chivu, din perioada în care evolua la juniori.

„Această poză, în care sărbătorim unul dintre golurile mele dintr-un derby U14 câștigat cu 3-1, arată de cât timp ne cunoaștem. Îi datorez mult pentru încrederea pe care mi-a acordat-o”, a spus Esposito.

„Nu știu dacă aș fi rămas la Inter cu alt antrenor. Probabil ar fi fost mai complicat. Chivu are o înclinație specială pentru jucătorii tineri și mă cunoștea deja foarte bine”, a adăugat atacantul.

  • Cristi Chivu și Pio Esposito / Foto: Corriere della Sera

Atacantul de doar 20 de ani este deja internațional italian, cu șapte selecții și trei goluri pentru prima reprezentativă, iar cota sa de piață a ajuns la 45 de milioane de euro.

La momentul redactării acestui articol, Inter ocupă primul loc în clasament, cu 72 de puncte după 31 de etape, la șapte lungimi de locul secund ocupat de Napoli și la nouă puncte de AC Milan.

