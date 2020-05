A pierdut totul si a vrut sa-si puna capat zilelor! Un fost star din Premier League s-a luptat cu o suferinta cumplita

Depresia nu ii ocoleste nici pe fotbalistii echipelor de top din Europa.

Fostul star din Premier League, Lee Hendrie, a marturisit ca, timp de 20 de ani, a suferit enorm din cauza depresiei, ajungand sa fie tinut in viata doar de aparate.



Fostul fotbalist in varsta de 43 de ani a povestit ca a incercat de mai multe ori sa isi puna capat zilelor. Asta dupa ce, in urma cu 8 ani, el si-a pierdut intreaga avere, in ciuda faptului ca, in perioada sa de glorie, era platit cu 30.000 de lire pe saptamana.

"M-am simtit la pamant, am pierdut casa, am lasat-o fara locuinta si pe mama, iar asta m-a distrus. Am incercat sa ma sinucid, apoi m-am trezit la spital, tinut in viata doar de aparate. Corpul meu era pe alta lume. Am luat pastile contra depresiei, dar am repetat tentativa, de alte 4-5 ori. Nici nu ma puteam da jos din pat, mi-era rusine sa mai ies in lume. Am fost atat de egoist si nu m-am gandit deloc la cei 5 copii ai mei", a marturisit Hendrie.

"Imi amintesc ca m-am dus la farmacie si am cumparat o multime de pastile. Am parcat masina si le-am inghitit pe toate. I-am lasat atunci pe toti balta, nu mai puteam indura chinul depresiei", a declarat fotbalistul, potrivit The Sun.

Mijlocasul englez a ajuns cunoscut dupa debutul la Aston Villa, in 1994. El a mai jucat, in cariera de 20 de ani, la Stoke, Leicester si Brighton.