Refuza sa se antreneze! Doua super vedete din Premier League se feresc de coronavirus: si-au anuntat cluburile sa NU se bazeze pe ei

Pandemia de coronavirus a speriat multi oameni de pe tot globul. Ingrijorati sunt si fotbalistii, iar unii dintre ei refuza sa participe in aceasta perioada la sedintele de pregatire.

De pilda, N'Golo Kanté, jucatorul lui Chelsea, se teme pentru viata lui. El a fost testat marti si rezultatul a fost negativ, insa francezul crede ca are probleme cu inima si l-a anuntat pe managerul Frank Lampard ca nu va participa la antrenamente.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani a lesinat, in 2018, in timpul unui antrenament, iar tatal si fratele lui au murit dupa cate un infarct. Astfel, el este in continuare speriat, in ciuda faptului ca testele medicale spun ca el nu ar suferi de nici o afectiune cardiaca.



Un alt exemplu de fotbalist care nu vrea sa revina deocamdata la antrenamente este Troy Deeney. Capitanul lui Watford este ingrijorat de faptul ca si-ar putea pune in pericol copilul de doar 5 luni. El a declarat ca refuza sa joace in aceasta perioada.