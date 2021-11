”Cel mai tare comeback din toate timpurile”: echipa unui român era condusă cu 3-0 în minutul 90+1. Cât s-a terminat meciul

Arsenal Under 23, echipa la care evoluează și românul Cătălin Cîrjan, în prezent în refacere după o accidentare, era condusă de Leicester cu 3-0 în minutul 90+1 al întâlnirii din week-end din Premier League 2, competiția de top rezervată formațiilor de tineret din Anglia.

Ce s-a întâmplat apoi a fost de povestit nepoților.

Trei goluri în prelungiri ale tinerilor ”tunari” (în minutele 90+1, 90+3 și 90+7) au stabilit scorul final de 3-3, suficient ca Arsenal să rămână pe primul loc în campionat.

Fanii londonezilor au fost extaziați.

”Este cel mai tare comeback din toate timpurile”, ”Îi iubesc pe acești băieți ca pe copiii mei”, ”Să revii de la 0-3 este una, dar s-o faci în prelungiri este NEBUNIE” au fost doar câteva dintre reacțiile suporterilor lui Arsenal.

