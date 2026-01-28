Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”

Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de bord, șoferul microbuzului a încercat o depășire și a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă care circula regulamentar. Impactul a fost devastator.
Șoferul și alți șase pasageri au murit pe loc, iar alți trei suporteri au fost grav răniți și transportați la spital. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elicopterele SMURD nu au putut interveni.
Toți fanii PAOK aveau vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Newsbomb.gr a anunțat că șoferul microbuzului avea doar 29 de ani.
Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70
Între timp, Asociația Fanilor PAOK din Alexandria a publicat o fotografie pe rețelele sociale cu trei dintre tinerii decedați, pe numele lor Vassilis, Konstantinos și Dimitris, alături de mesajul: „Durerea este imensă. Ne luăm rămas-bun de la frații noștri, pierduți atât de nedrept pe drum. Gândurile noastre sunt alături de familiile lor”.
Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.
Partida este programată joi, în Franţa, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.