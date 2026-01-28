Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”

Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de bord, șoferul microbuzului a încercat o depășire și a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă care circula regulamentar. Impactul a fost devastator.



Șoferul și alți șase pasageri au murit pe loc, iar alți trei suporteri au fost grav răniți și transportați la spital. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elicopterele SMURD nu au putut interveni.



Toți fanii PAOK aveau vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Newsbomb.gr a anunțat că șoferul microbuzului avea doar 29 de ani.

