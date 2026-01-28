Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”

Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Detalii cutremurătoare continuă să apară după tragedia produsă pe drumul european E70.

TAGS:
accidente70PAOKTimis
Din articol

Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de bord, șoferul microbuzului a încercat o depășire și a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă care circula regulamentar. Impactul a fost devastator. 

Șoferul și alți șase pasageri au murit pe loc, iar alți trei suporteri au fost grav răniți și transportați la spital. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elicopterele SMURD nu au putut interveni.

Toți fanii PAOK aveau vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Newsbomb.gr a anunțat că șoferul microbuzului avea doar 29 de ani.

  • Screenshot 2026 01 27 172319
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70

Între timp, Asociația Fanilor PAOK din Alexandria a publicat o fotografie pe rețelele sociale cu trei dintre tinerii decedați, pe numele lor Vassilis, Konstantinos și Dimitris, alături de mesajul: „Durerea este imensă. Ne luăm rămas-bun de la frații noștri, pierduți atât de nedrept pe drum. Gândurile noastre sunt alături de familiile lor”.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

Partida este programată joi, în Franţa, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Champions League la puterea a doua! Ultima rundă se anunță una nebună: Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea și PSG, toate „luptă” de la 22:00
Champions League la puterea a doua! Ultima rundă se anunță una nebună: Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea și PSG, toate „luptă” de la 22:00
Chivu joacă tare! Inter a intrat în cursa pentru winger-ul care a „rupt” plasele în Franța, Anglia și Germania
Chivu joacă tare! Inter a intrat în cursa pentru winger-ul care a „rupt” plasele în Franța, Anglia și Germania
ULTIMELE STIRI
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Paolo Maldini a numit cele opt echipe care se vor califica direct în optimile Ligii Campionilor
Paolo Maldini a numit cele opt echipe care se vor califica direct în optimile Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”

"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele

"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele



Recomandarile redactiei
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO
Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO
Cutremur la Real Madrid?! Florentino Perez a băgat cinci staruri în ședință și le-a transmis un mesaj ferm
Cutremur la Real Madrid?! Florentino Perez a băgat cinci staruri în ședință și le-a transmis un mesaj ferm
Alte subiecte de interes
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a bătut liderul AEK Atena și speră din nou la titlu
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a bătut liderul AEK Atena și speră din nou la titlu
Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider
Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider 
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!