Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"

Până duminică, Jose Mourinho era ultimul antrenor străin care cucerise titlul în Italia. Se întâmpla tot la Inter, în sezonul fabulos al triplei - 2009/2010 - cu Cristi Chivu in calitate de jucător. 16 ani mai târziu, românul i-a călcat pe urme lui "The Special One".
Jose Mourinho l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru titlul cucerit cu Inter
În ediția tipărită de miercuri, Corriere dello Sport scrie că "telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho".
Ziarul italian scrie despre relația specială dintre Mourinho și toți jucătorii lui Inter care au cucerit tripla istorică în 2010. "Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși".
De asemenea, Corriere dello Sport subliniază că nu există "niciun scurtcircuit" în relația dintre Jose Mourinho și Cristi Chivu, în ciuda a ceea ce a lăsat să se înțeleagă portughezul în urmă cu câteva luni.
"Singurele surprize pentru mine sunt când antrenori fără un nume în spate au șansa de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine", spunea Mourinho, în ianuarie, mulți speculând că atacul subtil al portughezului ar putea fi îndreptat spre Cristi Chivu.
Corriere dello Sport notează acum că declarația lui Mourinho ar fi fost îndreptată mai degrabă spre Real Madrid și decizia de a-l instala în locul lui Xabi Alonso pe Alvaro Arbeloa, un alt fost jucător de-ai săi, care anterior pregătise doar grupele de juniori ale clubului.
Nico Paz, cadoul lui Mourinho pentru Chivu?
Italienii merg mai departe și speculează și "cadoul" pe care Cristi Chivu l-ar putea primi de la Jose Mourinho. Conform tot mai multor informații din presa internațională, actualul antrenor de la Benfica are șanse mari să fie numit la Real Madrid în această vară, ceea ce ar facilita un transfer pe axa Real-Inter.
Inter este o mare admiratoare a lui Nico Paz (21 de ani), decarul argentinian care impresionează la Como și va fi răscumpărat de Real Madrid în această vară.
În cazul în care Mourinho va deveni antrenor la Real Madrid, Corriere dello Sport scrie că există posibilitatea ca Nico Paz să fie cedat chiar la Inter, fie sub formă de împrumut, fie definitiv, dar cu o nouă clauză de răscumpărare pentru formația blanco.
"Mourinho ar primi o garanție că, sub comanda lui Chivu, Nico Paz se va putea dezvolta și mai mult și va deveni noul star al unei echipe grozave ca Inter. Argentinianul ar deveni astfel complet pregătit să facă ulteriorpasul la Real Madrid", a mai scris Corriere.
- 13 goluri și 8 pase decisive a reușit Nico Paz la Como în acest sezon, sub comanda lui Fabregas.
- Doar 9 milioane de euro va plăti Real Madrid pentru a-l răscumpăra pe argentinian în această vară. Cota de piață actuală a lui Paz, conform Transfermarkt, se ridică la nu mai puțin de 65 de milioane de euro.
Antonio Cassano: "Inter, cu Nico Paz într-un sistem 4-3-1-2, va lua titlul înainte să înceapă sezonul"
Fostul atacant de la Inter, Real Madrid, Milan sau Roma este de părere că Inter ar trebui să renunțe la sistemul cu 3 stoperi și să revină la clasica formație cu patru fundași.
Cassano chiar plusează și spune că Inter ar fi din oficiu campioană dacă va reuși să îl aducă pe starul Nico Paz și să îl folosească într-un sistem 4-3-1-2.
"Dacă Inter va juca într-un sistem 4-3-1-2 anul viitor, cu Dumfries și Dimarco fundași laterali, Akanji și Bastoni în centru, un mijloc cu Barella, Calhanoglu și Zielinski, iar Nico Paz în spatele lui Thuram și Lautaro, atunci va primi titlul înaintea ca noul sezon măcar să înceapă. În poartă poate să fie oricine", a spus Antonio Conte, în podcast-ul Viva El Futbol.
- Lazio - Inter, finala Coppa Italia, se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, în direct pe VOYO.