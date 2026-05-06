Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"

Până duminică, Jose Mourinho era ultimul antrenor străin care cucerise titlul în Italia. Se întâmpla tot la Inter, în sezonul fabulos al triplei - 2009/2010 - cu Cristi Chivu in calitate de jucător. 16 ani mai târziu, românul i-a călcat pe urme lui "The Special One".

Jose Mourinho l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru titlul cucerit cu Inter

În ediția tipărită de miercuri, Corriere dello Sport scrie că "telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho".

Ziarul italian scrie despre relația specială dintre Mourinho și toți jucătorii lui Inter care au cucerit tripla istorică în 2010. "Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși".

De asemenea, Corriere dello Sport subliniază că nu există "niciun scurtcircuit" în relația dintre Jose Mourinho și Cristi Chivu, în ciuda a ceea ce a lăsat să se înțeleagă portughezul în urmă cu câteva luni.

"Singurele surprize pentru mine sunt când antrenori fără un nume în spate au șansa de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine", spunea Mourinho, în ianuarie, mulți speculând că atacul subtil al portughezului ar putea fi îndreptat spre Cristi Chivu.

Corriere dello Sport notează acum că declarația lui Mourinho ar fi fost îndreptată mai degrabă spre Real Madrid și decizia de a-l instala în locul lui Xabi Alonso pe Alvaro Arbeloa, un alt fost jucător de-ai săi, care anterior pregătise doar grupele de juniori ale clubului.