A doua promovată directă se va alege dintre Sepsi și Voluntari

Corvinul mai are nevoie de o victorie în ultimele trei meciuri pentru a-și asigura prezența în prima ligă, după o absență de 34 de ani. Pentru al doilea loc care aduce promovarea directă se luptă Sepsi și Voluntari. Ocupantele locurilor trei și patru la finalul play-off-ului vor juca meciuri de baraj împotriva echipelor clasate pe locurile 13 și 14 în Liga 1, acestea urmând să se aleagă, cel mai probabil, dintre Farul, Petrolul, Hermanstadt și Unirea Slobozia.

În acest moment, singurele echipe fără șanse la lupta pentru promovare sunt Chindia Târgoviște, care matematic nu mai poate acumula 48 de puncte pentru a o ajunge din urmă pe FC Bihor, și Steaua, care nu are organizarea juridică care să-i permită accederea în Liga 1. În ciuda sprijinului pentru remedierea situației pentru stagiunea viitoare, anunțat recent de Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), situația rămane în continuare incertă, după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Clasamentul play-off-ului:

1. Corvinul Hunedoara - 65 puncte (7 meciuri)

2. Sepsi Sf. Gheorghe - 60 puncte (7 meciuri)

3. FC Voluntari - 58 puncte (7 meciuri)

4. Steaua București - 48 puncte (7 meciuri)

5. FC Bihor - 48 puncte (8 meciuri)

6. Chindia Târgoviște - 39 puncte (8 meciuri)





Meciurile care mai sunt de disputat în acest sezon:

Etapa a 8-a - Corvinul - FC Voluntari (6 mai) / Steaua - Sepsi (7 mai)

Etapa a 9-a - FC Bihor - Steaua / Chindia - Corvinul / FC Voluntari - Sepsi (9 mai)