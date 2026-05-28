Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Cosmin Olăroiu a fost întrebat dacă va veni vreodată momentul să antreneze și prima reprezentativă de fotbal a României, în contextul în care a fost mereu pe listele Federației Române de Fotbal drept o alternativă pentru postul de selecționer.

Acum, naționala României e condusă de Gheorghe Hagi, care are contract pe patru ani cu federația și un singur obiectiv: să readucă România, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 dintr-o grupă accesibilă, la un turneu final.

Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului

”Ați fost mereu pe lista federației, credeți că va veni și momentul ăsta?”, a fost întrebat Cosmin Olăroiu.

”Aud mereu această întrebare, nu știu ce să vă mai răspund. Chiar nu mai am răspunsuri pentru întrebarea asta, am fost întrebat de atâtea ori. Fiecare își vede de drumul lui”, a răspuns, inițial, Cosmin Olăroiu.

Apoi, antrenorul a dat de înțeles că e dispus să revină în România și să antreneze naționala: ”Dacă se va ivi vreodată această posibilitate, din respect pentru țară nu aș refuza, dar nu se pune problema în momentul de față”, a explicat Oli.

Cosmin Olăroiu a mai fost selecționer, pe lângă reprezentativa EAU, și la naționala Arabiei Saudite, în perioada 2014-2015

Tehnicianul le-a antrenat de-a lungul carierei sale pe Sharjah, Suning, Shabab, Al Ahli, Al Ain, FCSB, Al Sadd, Al Hilal, Poli Timișoara și FC Național

România, două amicale în iunie, apoi Nations League în septembrie

Naționala va disputa două jocuri de pregătire la începutul lui iunie, cu Georgia, la Tbilisi (2 iunie, 20:00) și la București, cu Țara Galilor (6 iunie, 20:45). Ambele confruntări vor putea fi urmărite și LIVE TEXT pe Sport.ro.

În septembrie, începe parcursul pentru prima reprezentativă în Nations League, unde se află acum în urna valorică B, într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Primul meci e pe 25 septembrie, de la 21:45, cu Suedia, la Stockholm.