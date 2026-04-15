E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“

Conform tragerii la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, Iranul va întâlni Noua Zeelandă (15 iunie) și Belgia (21 iunie), la Inglewood, iar Egiptul (26 iunie), la Seattle.

S-a ajuns aici pentru că, într-o premieră șocantă, una dintre gazdele competiției, SUA, a luat decizia de a ataca Iranul, alături de Israel, pe 28 februarie. Între timp, după bombardamente masive, războiul e în faza de armistițiu. Pentru moment! Iar actuala situație geopolitică a lumii a pus sub semnul întrebării participarea Iranului la Cupa Mondială, în condițiile în care naționala țării ar trebui să evolueze chiar pe teritoriul american, la Los Angeles și la Seattle.

Cu mai puțin de două luni înainte de startul turneului final, un subiect arzător e legat de participarea Iranului la sărbătoarea fotbalului mondial.

Selecționerul Iranului: „Cupa Mondială? Mergem. De ce să nu mergem?“

În primele săptămâni de după începerea războiului, s-a speculat că naționala iraniană își va anunța retragerea din competiție din dorința de a nu merge în SUA. Între timp, după discuții prelungite cu FIFA, perșii și-au schimbat optica. Și, totuși, în continuare, curg știri despre participarea Iranului, la CM 2026. Multe dintre ele pot fi puse direct în categoria „Fake News“.

Practic, de două săptămâni încoace, iranienii tot spun că vor merge la Mondiale, în ciuda speculațiilor privinid retragerea lor! Acum, după o ședință la Teheran, la care au participat selecționerul Amir Ghalenoei, președintele federației, Mehdi Taj, și ministrul Sporturilor, Ahmad Donyamali, s-a anunțat încă o dată: Iranul va merge la Mondiale!

„Dacă vom primi asigurări că sportivii noștri vor fi în siguranță, guvernul va aproba plecarea naționalei la Cupa Mondială. De aceea, facem toate pregătirile necesare pentru prima reprezentativă. Cu cât situația lumii se va apropia mai mult de una normală, cu atât mai mult cresc șansele noastre de a merge la Cupa Mondială“, a explicat ministrul Sporturilor, Ahamd Donyamali.

Iar selecționerul Amir Ghalenoei a răspuns fără ocolișuri: „Cupa Mondială? Mergem. De ce să nu mergem? De asta am și jucat amicalele din martie (n.r. – cu Nigeria și cu Costa Rica) și am planificat toate etapele pregătirii până la Mondiale, inclusiv trei meciuri amicale“.

Ultimul cuvânt l-a avut președintele federației, Mehdi Taj: „Suntem obligați să asigurăm cele mai bune condiții de pregătire pentru echipa națională, în vederea participării la Cupa Mondială“.

Conform presei iraniene, având în vedere că sunt șanse mari ca întrecerea internă să fie oprită definitiv din cauza războiului, cu opt etape înainte de final, naționala va începe, în curând, un stagiu de pregătire în nordul Iranului. Aici, jucătorii aflați în circuitul naționalei se vor pregăti în cadru organizat, sub comanda staffului naționalei.