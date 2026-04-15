E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Teheran, a avut loc o ședință cu participarea tuturor factorilor de decizie. Subiectul? Mondialul din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie), unde perșii ar trebui să joace, la Los Angeles și la Seattle.

TAGS:
IranFIFAMehdi Tajamir ghalenoeiAhmad Donyamali
Din articol

Cu mai puțin de două luni înainte de startul turneului final, un subiect arzător e legat de participarea Iranului la sărbătoarea fotbalului mondial. 

S-a ajuns aici pentru că, într-o premieră șocantă, una dintre gazdele competiției, SUA, a luat decizia de a ataca Iranul, alături de Israel, pe 28 februarie. Între timp, după bombardamente masive, războiul e în faza de armistițiu. Pentru moment! Iar actuala situație geopolitică a lumii a pus sub semnul întrebării participarea Iranului la Cupa Mondială, în condițiile în care naționala țării ar trebui să evolueze chiar pe teritoriul american, la Los Angeles și la Seattle.

Conform tragerii la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, Iranul va întâlni Noua Zeelandă (15 iunie) și Belgia (21 iunie), la Inglewood, iar Egiptul (26 iunie), la Seattle. 

Selecționerul Iranului: „Cupa Mondială? Mergem. De ce să nu mergem?“

În primele săptămâni de după începerea războiului, s-a speculat că naționala iraniană își va anunța retragerea din competiție din dorința de a nu merge în SUA. Între timp, după discuții prelungite cu FIFA, perșii și-au schimbat optica. Și, totuși, în continuare, curg știri despre participarea Iranului, la CM 2026. Multe dintre ele pot fi puse direct în categoria „Fake News“. 

Practic, de două săptămâni încoace, iranienii tot spun că vor merge la Mondiale, în ciuda speculațiilor privinid retragerea lor! Acum, după o ședință la Teheran, la care au participat selecționerul Amir Ghalenoei, președintele federației, Mehdi Taj, și ministrul Sporturilor, Ahmad Donyamali, s-a anunțat încă o dată: Iranul va merge la Mondiale!

Dacă vom primi asigurări că sportivii noștri vor fi în siguranță, guvernul va aproba plecarea naționalei la Cupa Mondială. De aceea, facem toate pregătirile necesare pentru prima reprezentativă. Cu cât situația lumii se va apropia mai mult de una normală, cu atât mai mult cresc șansele noastre de a merge la Cupa Mondială“, a explicat ministrul Sporturilor, Ahamd Donyamali.

Iar selecționerul Amir Ghalenoei a răspuns fără ocolișuri: „Cupa Mondială? Mergem. De ce să nu mergem? De asta am și jucat amicalele din martie (n.r. – cu Nigeria și cu Costa Rica) și am planificat toate etapele pregătirii până la Mondiale, inclusiv trei meciuri amicale“.

Ultimul cuvânt l-a avut președintele federației, Mehdi Taj: „Suntem obligați să asigurăm cele mai bune condiții de pregătire pentru echipa națională, în vederea participării la Cupa Mondială“.

Conform presei iraniene, având în vedere că sunt șanse mari ca întrecerea internă să fie oprită definitiv din cauza războiului, cu opt etape înainte de final, naționala va începe, în curând, un stagiu de pregătire în nordul Iranului. Aici, jucătorii aflați în circuitul naționalei se vor pregăti în cadru organizat, sub comanda staffului naționalei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul categoric al Iranului despre participarea la Mondialul din America: „Doar în aceste condiții!“
Anunțul Iranului după cinci săptămâni de război: „Cupa Mondială în SUA? Asta e decizia noastră“
Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“
ULTIMELE STIRI
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Englezii au găsit vinovatul pentru eliminarea lui Liverpool din UCL: ”Aproape tot a greșit! A fost ridicol și de-a dreptul absurd”
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“

E gata! Oficialii lui Inter i-au decis soarta lui Cristi Chivu după parcursul din Serie A

Gigi Becali s-a decis: ”O să le dau lor toată bogăția”

Recomandarile redactiei
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Anunțul categoric al Iranului despre participarea la Mondialul din America: „Doar în aceste condiții!“
Anunțul Iranului după cinci săptămâni de război: „Cupa Mondială în SUA? Asta e decizia noastră“
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!