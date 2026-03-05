Internaționalul român a avut din nou o prestație bună și, chiar dacă nu a contribuit cu gol sau pasă decisivă, a avut un aport important la victoria echipei sale.

”25 de milioane de euro pentru Rațiu este un adevărat chilipir!”

La scurt timp după meci, jurnalistul spaniol Jonay Amaro a transmis că, în opinia sa, Rayo Vallecano nu ar trebui să îl cedeze pe Andrei Rațiu pentru o sumă mai mică de 25 de milioane de euro, având în vedere nivelul arătat de fotbalistul român.

Rațiu a fost tentat să plece și în vara trecută, când Wolverhampton a făcut o ofertă de 18 milioane de euro pentru internaționalul român. Rayo Vallecano a refuzat oferta și a transmis că va renunța la Rațiu doar dacă va fi achitată clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, lucru ce l-a nemulțumit pe fotbalistul român.

În cele din urmă, Rayo Vallecano a cumpărat în integralitate drepturile federative pentru Andrei Rațiu de la Villarreal și i-a prelungit contractul fotbalistului român până în 2030.

”Andrei Rațiu nu poate pleca pe mai puțin de 25 de milioane, nici vorbă. Dacă pleacă din club, trebuie să o facă pentru cât mai mulți bani posibil.

Are un nivel atât de bun, încât pentru un club din Premier League să plătească 25 de milioane ar fi un adevărat chilipir. Rațiu reprezintă jumătate din Rayo-ul lui Inigo Perez. Încă un gol care pornește din ghetele lui”, a scris Jonay Amaro pe platforma X.com.