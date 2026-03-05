Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, FCSB ocupă locul 7 în clasament, cu 46 de puncte, fără șanse să mai ajungă în top 6. Singurul obiectiv rămas pentru campioana en-titre rămâne calificarea în Conference League, unde poate ajunge dacă va încheia pe primul loc în play-out și va câștiga barajul cu locul trei sau patru din play-off.

Dumitru Dragomir: ”Cum să nu vorbească Gigi? E condamnare la moarte!”

Gigi Becali a anunțat după ce FCSB a ratat calificarea în play-off faptul că nu va mai da declarații până la finalul sezonului, având în vedere că echipa sa nu mai luptă pentru titlul de campioană a României.

Patronul de la FCSB a declarat că în lumina reflectoarelor ar trebui să se afle Mihai Rotaru, Ioan Varga, Dan Șucu, Dani Coman sau Andrei Nicolescu, conducătorii echipelor calificate în play-off, motiv pentru care finanțatorul de la FCSB a decis să intre în ”silenzio stampa”.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat decizia lui Gigi Becali și a mărturisit că se îndoiește că finanțatorul de la FCSB va reuși să își ducă planul până la capăt.

”Hai, mă… E condamnare la moarte. Cum să nu vorbească Gigi? Dacă zice Neluțu ceva, nu-i răspunde? Dacă zice Șucu sau Rotaru ceva, nu răspunde Gigi? E condamnare la moarte asta pentru el. Numai mort nu vorbește Gigi. Ce e asta?”, a spus Dragomir, conform Fanatik.

Declarațiile făcute de Gigi Becali

”Nu e vorba de silenzio stampa. E vorba de bunul simț. Eu intram, vorbeam, puteam fi tare în gură. Nu îmi place să fiu moale. Atunci, ca să fiu tare în gură, trebuie să fiu obraznic acum. Am bun simț. Să vorbească Dani Coman, că a făcut din Liga 2, a intrat în play-off. Să vorbească Renovatio, nu vorbesc, au făcut.

Să vorbească Nicolescu, Dan Șucu, să vorbească Mihai Rotaru. Ei trebuie să vorbească, eu trebuie să tac! Din bun simț. Echipa nu mi-a dat posibilitatea să vorbesc. Nu e frumos! Eu ce să vorbesc? Să-mi zică unu ‘mai taci mă, papagalule, că ești în play-out’. Nu vreau. Că, dacă-mi zice, așa merit. O zice pe bune. Îmi văd de treaba mea, până intru în Conference. După, o să vorbesc. Dacă o să avem performanță europeană, vorbesc și mai mult. După, în noul campionat, vorbesc și mai mult”, spunea Gigi Becali după ce a aflat că FCSB va juca în play-out.