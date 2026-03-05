LIVE VIDEO Slovacia - România în EHF Euro Cup, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:00!

Slovacia - România în EHF Euro Cup, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:00! Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci tare pentru tricolorele noastre.

TAGS:
EHF Euro CupElena RoșuEchipa nationala de handbal femininDiana CiucaVoyo
Din articol

Slovacia - România

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal feminin a României joacă în deplasare cu Slovacia.

Partida din Chemkostav Arena din Michalovce contează pentru EHF Euro Cup, competiție de top rezervată echipelor deja calificate la EHF EURO.

Pe 8 martie, la Bistrița, se va disputa meciul retur, tot de la ora 19:00, LIVE pe VOYO și Pro Arena.

Ce au declarat tricolorele Diana Ciucă și Elena Roșu înaintea dublei cu Slovacia

”Este foarte important să obținem rezultate pozitive în ambele meciuri.

Vrem să câștigăm această dublă, să construim o echipă tot mai puternică și să creăm contexte favorabile dezvoltării și exprimării ascendente în joc” - Diana Ciucă

”Energia în echipă este una bună. În aceste două meciuri nu trebuie să ne lipsească atitudinea și încrederea.

Trebuie să rămânem unite și concentrate din primul până în ultimul minut” - Elena Roșu

Lotul României pentru dubla cu Slovacia

