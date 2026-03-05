12.000 de euro lunar este dispus patronul campioanei să plătească pentru postul de director tehnic la FCSB, însă fostul internațional are o condiție clară înainte de a bate palma.

Patronul roș-albaștrilor îl dorește pe fostul jucător pentru a gestiona partea sportivă și campania de transferuri. Oferta financiară este deja pe masă, afaceristul fiind dispus să îl remunereze pe cel supranumit „Cobra” cu 12.000 de euro pe lună. În paralel cu aceste negocieri, finanțatorul așteaptă un semn și din partea lui Mirel Rădoi, pe care dorește să îl instaleze în funcția de manager general.

Un program flexibil și o discuție decisivă cu MM Stoica

Deși interesul este real, Adrian Ilie refuză un post de conducere care să necesite prezența zilnică la birou, din cauza afacerilor personale pe care trebuie să le gestioneze. El ar prefera un rol de colaborator, axat în principal pe scouting și prezența la antrenamentele echipei. Mai mult, înainte de a lua o decizie definitivă, fostul fotbalist dorește să poarte o discuție cu Mihai Stoica despre viitorul clubului, potrivit Fanatik.

„Nu am mai vorbit cu domnul Becali. A fost o discuție la telefon și i-am transmis că o să-i fac o vizită în următoarele zile. Atât. (n.r. dacă ar accepta un post zilnic la birou) Nu există așa ceva. Nu că nu sunt deschis, dar nu am cum, pur și simplu. Acum nu am ce să spun mai multe, trebuie mai întâi să vorbesc cu domnul Becali. După ce voi discuta cu dânsul, atunci o să fie altceva”, a spus Adrian Ilie, potrivit Digisport - detalii AICI.