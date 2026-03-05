Urmărită de 1,5 milioane de persoane pe TikTok, unde poate să strângă zeci de milioane de vizualizări la un singur videoclip, numărul unu WTA, bielorusa Aryna Sabalenka a revenit cu o apariție neașteptată. Sabalenka și-a prezentat o zi din viață și a făcut-o într-o manieră provocatoare, folosindu-și aspectul fizic pentru a-și potența prezența online. Aryna Sabalenka, scene senzuale menite să capteze atenția, pe TikTok Bielorusa le-a arătat fanilor ce mănâncă dimineața, cum arată o participare la o gală de modă Gucci, dar și cât de bine se simte în fața camerelor de luat vederi. Publicația Marca a remarcat dezinvoltura bielorusei, logodite recent cu Georgios Frangulis, CEO al companiei OakBerry.

Aryna Sabalenka, provocatoare în videoclipul discutat

Sabalenka, la „ani-lumină” în spatele fotbaliștilor Neymar, Vinicius și Yamal, pe TikTok Aryna Sabalenka nu a ezitat să își arate decolteul și a publicat o serie de imagini dezinhibate, plasate la începutul videoclipului pentru a capta atenția cât mai multor persoane. Sabalenka nu se apropie însă de cei mai urmăriți sportivi din lume pe platforma TikTok. Neymar Jr., Lamine Yamal și Vinicius Jr. au câte 25 - 35 de milioane de urmăritori pregătiți să vadă fiecare nouă postare a celor trei fotbaliști.



Aryna Sabalenka

De ce Aryna Sabalenka nu este un model de comportament Una dintre cele mai recente dovezi a venit chiar în semifinalele Openului Australian. Număr unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA), în semifinalele turneului de mare șlem de la Melbourne, scor 6-2, 6-3. După mingea de meci fructificată, imaginile televizate în direct arată cum sportiva din Belarus ar fi privit spre adversara sa din Ucraina și ar fi spus un reprobabil, „f**k you!”, în engleză, într-un gest greu de crezut și mai dificil de acceptat. Sabalenka ar fi înjurat-o pe Svitolina, după ce a învins-o în semifinalele Openului Australian Calificată pentru a patra oară consecutiv în finala Openului Australian, Aryna Sabalenka s-ar fi putut declara ofensată de refuzul Elinei Svitolina de a-i strânge mâna la fileu, salut pe care ucraineanca Svitolina îl neagă tuturor adversarelor din Federația Rusă ori Belarus pe care le întâlnește în circuitul WTA, de la începutul invaziei rusești în țara vecină din 24 februarie 2022. În plus, Svitolina a declinat și protocolul de a se poza alături de adversara ei, Sabalenka, înainte de startul meciului.

