Federația din Emirate a adoptat, în ultimii ani, o strategie care acum își demonstrează limitele!

Arabii au început să naturalizeze jucătorii străini mai răsăriți din campionatul intern, în speranța că, în felul acesta, vor compensa absența fotbaliștilor localnici de nivel internațional. Din păcate pentru șefii forului de la Abu-Dhabi, nici sud-americanii care au primit pașaport de Emirate n-au reușit să îndeplinească așteptările. Iar faptul că s-a ratat calificarea la Mondiale cu Olăroiu pe bancă, un antrenor de mare succes, spune ceva despre calitatea străinilor naturalizați din lotul Emiratelor.

Contraatac-fulger, dus la bun sfârșit în 13 secunde

Și, totuși, sud-americanii din lotul Emiratelor produc, din când când, și faze spectaculoase, nu doar gafe în defensivă! O mostră, în acest sens, ne-a fost oferită, sâmbătă, în partida cu Egipt din cadrul FIFA Arab Cup 2025.

La Doha (Qatar), echipa lui Olăroiu avea nevoie de minim un punct, în duelul cu Egipt, pentru a rămâne în cărțile calificării, în sferturi, până în ultima zi a meciurilor din grupa C. Și a reușit să-și îndeplinească obiectivul, remizând cu o echipă a Egiptului, lipsită de vedetele ei europene: 1-1.

Pentru reprezentativa Emiratelor, momentul culminant al serii a venit în repriza secundă. Atunci, în minutul 60, un corner al Egiptului a adus golul... Emiratelor! Pentru că mingea recuperată a declanșat un contraatac, demn de predat la școala fotbalului. Cuplul Nicolás Giménez (argentinian de origine) – Caio Lucas (brazilian naturalizat) a contribuit la această reușită spectaculoasă, în care mingea a ajuns în poarta adversă, după o acțiune de doar 13 secunde!

Din păcate pentru Olăroiu, echipa sa n-a știut să-și gestioneze avantajul până la final, iar Egipt a egalat, în minutul 85, după cum se poate vedea aici.

Marți, în ultima rundă din grupa C, partidele Emirate – Kuweit și Egipt – Iordania, ambele de la ora 16:30, ora României, vor stabili a doua echipă care va merge, în sferturi, alături de naționala Iordaniei.

