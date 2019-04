Oferta URIASA refuzata de Lucescu pentru a castiga titlul cu PAOK: "D-asta imi place de el!" Unde viseaza sa antreneze dupa ce pleaca din Grecia

Razvan Lucescu e idol in Salonic.

Razvan Lucescu a adus titlul pentru PAOK dupa o pauza de 34 de ani, iar grecii sunt entuziasmati de performanta reusita de antrenorul roman.

Lucescu junior a avut sansa de a merge in tarile arabe pentru un salariu incomparabil cu ce primea in Grecia, insa a refuzat oferta si a ales sa lupte pentru trofee in fotbalul european. Narcis Raducan a dezvaluit ca visul cel mare al lui Razvan Lucescu e sa antreneze in Serie A.

"Razvan Lucescu intra intr-o categorie selecta de antrenori romani care au curajul sa ramana in fotbalul mare sau care incearca sa patrunda in fotbalul mare. Deocamdata, Grecia este in valul doi, dar nu l-am vazut sa plece intr-o tara exotica pentru bani. Eu, personal, acum un an, in vara, prin intermediul unui agent i-am propus sa plece in tarile arabe si nu a vrut sa auda, desi era vorba de foarte multi bani! El incearca sa ajunga in fotbalul mare acolo unde a fost si tatal lui. D-asta imi place de el, pentru ca viseaza sa antreneze in Italia. Oricum s-a transformat, e mult mai bun fata de cum a fost la echipa nationala. S-a maturizat profesional!", a declarat Narcis Raducan pentru DigiSport.

Razvan Lucescu a vorbit despre viitorul sau

Antrenorul roman a petrecut cateva zile in Romania, iar la plecarea spre Grecia, Lucescu a dezvaluit ca la PAOK va avea loc o sedinta cu oficialii clubului, fiind rezervat in ceea ce priveste viitorul sau la echipa din Grecia.

"Mai departe exista o vacanta. In acest imediat inceput de vacanta va fi o sedinta, va trebui sa analizam care sunt urmatorii pasi. Este obiectivul pentru calificarea in Champions League. Daca ma intrebi la momentul acesta, am contract inca un an si sunt al lui PAOK", a spus Razvan Lucescu potrivit Telekom.