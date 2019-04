"E cam acelasi lucru ca la PAOK! Acolo ar trebui sa mearga!" Sfatul lui Pancu pentru Razvan Lucescu

Pancu ii tine pumnii lui Hagi sa-i bata pe olteni si sa castige Cupa.

"La anul, si Rapid se bate pentru trofeu" - anunta Pancu.

Pancu are meci cu Borcea. Cu Agricola Borcea, in liga a 3-a. Pancu i-a dat autograf lui Messi din Giulesti si a primit cadou un tablou cu el. Campion la Istanbul, Pancu spune ca Mircea Lucescu il poate duce pe Razvan la Besiktas.



"Nu e nimic diferit fata de ce a trait in Grecia, la PAOK, suporterii, culorile..Sunt aceleasi deci cam acelasi lucru ar fi" mai spune Pancu.