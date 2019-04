EXCLUSIV! Razvan Lucescu nu s-a putut uita la SHOW-ul facut de fanii lui PAOK: "E total diferit de ce am trait pana acum" VIDEO

Razvan Lucescu e fericit dupa titlul castigat cu PAOK, insa bucuria sa a fost retinuta.

Ajuns la 50 de ani, Razvan Lucescu spune ca titlul castigat cu PAOK i-a adus liniste sufleteasca si nu o stare de euforie, asa cum i-ar fi adus in urma cu 15 ani.

"Nu stiu daca am asteptat atat de mult, si deciziile pe care le-am luat arata ca nu am urmarit cu orice pret asta. Am muncit cu foarte mult profesionalism, cu multa pasiune, imi face o imensa placere.

Nu stiu, sentimentul pe care il am acum il traiesc total diferit de ceea ce probabil as fi trait cand aveam 35-40 de ani. E total diferit de cele pe care le-am avut cand castigam Cupa cu Rapid sau promovarea cu Brasov, sau trofeul din Qatar, eram mai euforic.

Simt acum aceasta fericire in interior, e liniste profunda, usurare. Nu stiu de ce, varsta, experienta, presiunea imensa. Asta este, m-am trezit foarte linistit, e greu de descris asa. Nu am vazut ce a fost aseara nici pe stadion, stiu ca a fost fabulos, nu am putut sa traiesc acele momente, insa sunt foarte linistit", a spus Razvan Lucescu pentru PROTV!



Patronul lui PAOK promite doar inceputul alaturi de Razvan Lucescu!

Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, anunta ca nu se pune problema unei despartiri de Razvan Lucescu si promite o lunga serie de trofee pentru echipa din Salonic. PAOK a cucerit primul titlu dupa 34 de ani dupa investitii masive facute de patronul grec. Razvan Lucescu are oferte dupa ce a impresionat in Grecia, insa acum e in fata unei noi mari provocari: calificarea in grupele Champions League.



"Vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi si ne-au sprijinit. Este greu sa constientizez acum ce s-a intamplat. Multumim tuturor celor aflati pe teren, dar si in afara stadionului, si o mare plecaciune in fata tuturor celor care iubesc alb si negru. Vreau sa spun ca mai avem mult de munca si sa indemn la calm si rabdare, pentru ca mai avem multe de facut", a declarat Savvidis pentru presa din Grecia.



