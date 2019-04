Performanta uriasa! Razvan Lucescu, aproape de event in Grecia, dupa ce i-a adus lui PAOK titlul asteptat de 35 de ani! Echipa din Salonic e in finala Cupei

Razvan Lucescu si PAOK s-au calificat in finala Cupei Greciei!

Proaspat campion al Greciei, Razvan Lucescu s-a calificat si in finala Cupei! La doar cateva zile de la castigarea trofeului asteptat de fanii lui PAOK de 35 de ani, Lucescu Jr. si-a dus echipa si in finala Cupei Greciei. PAOK a remizat in retur cu Asteras, scor 0-0. In mansa tur, formatia din Salonic castigase cu 2-0.

Lucescu e aproape de event cu PAOK Salonic si poate intra definitiv in istoria formatiei elene. In urma cu 3 zile, el a vorbit intr-un INTERVIU EXCLUSIV acordat ProTV si www.sport.ro.

PAOK, in finala Cupei! Cu cine va juca



PAOK a trecut cu 2-0 la general de Asteras Tripolis. In turul de la Salonic, formatia lui Lucescu Jr. a castigat cu 2-0. In retur, cele doua echipe au remizat, scor 0-0.

In cealalta semifinala, AEK Atena pleaca de la 2-0 in fata celor de la Lamia. Acesta a fost scorul meciului tur. Returul se joaca de la ora 18:00.