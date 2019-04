Ce urmeaza pentru Lucescu dupa ce a scris istorie in Grecia! A fost chemat la sedinta de patron: "Daca ma intrebi in momentul asta, mai am contract cu PAOK"

Razvan Lucescu e antrenorul momentului in Grecia.

Razvan Lucescu a castigat titlul in Grecia, insa nu spune prea multe cand vine vorba despre viitorul sau la PAOK.

Antrenorul roman a petrecut cateva zile in Romania, iar la plecarea spre Grecia, Lucescu a dezvaluit ca la PAOK va avea loc o sedinta cu oficialii clubului, fiind rezervat in ceea ce priveste viitorul sau la echipa din Grecia.

"Mai departe exista o vacanta. In acest imediat inceput de vacanta va fi o sedinta, va trebui sa analizam care sunt urmatorii pasi. Este obiectivul pentru calificarea in Champions League. Daca ma intrebi la momentul acesta, am contract inca un an si sunt al lui PAOK", a spus Razvan Lucescu potrivit Telekom.

Tehnicianul roman a condus-o pe PAOK spre cucerirea primului titlu in ultimii 34 de ani si este, de asemenea, primul titlu al sau in cariera de antrenor. Mai mult, PAOK poate castiga si Cupa Greciei in finala cu AEK Atena.