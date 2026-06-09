Starul lui Bayern dezvăluie: "PSG mi-a trimis o ofertă de-a dreptul incredibilă!"

După aproape 500 de meciuri în tricoul lui Bayern, Kimmich are în palmares nu mai puțin de 24 de trofee în palmares, inclusiv Liga Campionilor și 10 titluri de campion în Bundesliga. Cariera căpitanului naționalei Germaniei putea lua însă o altă întorsătură în 2024.

Joshua Kimmich dezvăluie cum a fost aproape de PSG, în 2024

Kimmich se apropia de finalul contractului cu Bayern și dezvăluie că nu se mai simțea foarte dorit de bavarezi. Pe fir a intrat Paris Saint-Germain, care i-a pus pe masă o ofertă foarte tentantă.

"În vara lui 2024, sprijinul clubului față de mine nu am fost cel pe care mi l-aș fi dorit. Am avut senzația că Bayern era foarte deschisă la ideea de a mă lăsa să plec.

Am vorbit cu Max Eberl, care mi-a confirmat spunându-mi: 'Dacă vrei să pleci, atunci ești de vânzare'. La acel moment, nu știam ce se va întâmpla, dar eram 95% sigur că nu îmi voi prelungi contractul. PSG mi-a arătat că e foarte hotărâtă să mă aducă. Am vorbit cu directorul sportiv și cu antrenorul Luis Enrique, care mi-au demonstrat cu adevărat că mă vor. Am început să mă gândesc la această idee, mai ales că se presupunea că voi fi un jucător de bază acolo.

Parisul mi-a trimis o ofertă, iar partea financiară era incredibilă. De-a dreptul incredibilă! Dar nu am vrut ca acest factor să fie decisiv în alegerea mea. În plus, nu sunt singur și trebuie să iau decizii și în funcție de familia mea", a povestit Kimmich, într-un interviu pentru ZDF.