Veștile venite din Turcia despre situația lui Mirel Rădoi la Gaziantep l-au surprins și pe Ilie Dumitrescu. Fostul internațional român speră ca informațiile apărute în presa turcă să nu fie adevărate.

„Chiar am citit, apar foarte multe în presa din Turcia. Sperăm să nu fie adevărat”, a declarat Dumitrescu în cadrul unui eveniment din București.

Potrivit publicațiilor din Turcia, conducerea celor de la Gaziantep ar fi nemulțumită de anumite declarații făcute de Rădoi și de divergențele apărute în privința strategiei pentru sezonul viitor. În aceste condiții, oficialii clubului ar lua în calcul o schimbare pe banca tehnică.

Mirel Rădoi a pus condiții pentru a continua

Situația este cu atât mai delicată cu cât Mirel Rădoi a declarat recent, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că ia în calcul plecarea de la Gaziantep dacă nu va fi rezolvată problema interdicției la transferuri.

Conform informațiilor publicate de GazeteBirlik, Gaziantep lucrează deja la varianta unui nou antrenor. Favorit pentru preluarea echipei este Omer Erdogan, tehnician care a mai pregătit formații precum Fatih Karagumruk, Hatayspor, Ankaragucu, Alanyaspor și Sivasspor.