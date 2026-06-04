Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep

Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep Fotbal extern
SPORT.RO
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Viitorul lui Mirel Rădoi la Gaziantep este incert

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Mirel RadoiGaziantepPLECARE
Din articol

Mirel Rădoi nu a obținut nicio victorie pe banca turcilor, iar în ultima perioadă, lucrurile s-au complicat. Rădoi vrea ca echipa să se întărească pentru sezonul următor și cere transferuri, însă FIFA a sancționat-o pe Gaziantep cu interdicție la transferuri.

Mirel Rădoi, băgat în ședință de turci

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Radoi gaziantep
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Tehnicianul a anunțat că în cazul în care lucrurile nu se vor schimba, cel mai probabil va lua în calcul să plece de la echipă, iar conducătorii clubului turc au fost deranjați de cuvintele antrenorului, motiv pentru care ar fi doar o chestiune de timp până să fie anunțată plecarea lui Rădoi.

La o zi după ce presa din Turcia a anunțat că Gaziantep i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi, pe antrenorul turc Omer Erdogan, fostul tehnician de la Sivasspor, jurnaliștii turci vin cu noi informații. 

Se pare că bașkanii de la Gaziantep îl vor băga în ședință pe Mirel Rădoi unde vor discuta despre viitorul antrenorului român. Turcii susțin că, între timp, Mirel Rădoi continuă să pregătească noul sezon și, chiar dacă viitorul său este incert, antrenorul român a întocmit o listă de transferuri pe care a trimis-o conducerii clubului. Fostul antrenor de la FCSB ar fi solicitat patru sau cinci transferuri conducerii clubului. 

De altfel, publicația Tekspor.net subliniază că Mirel Rădoi se va întâlni săptămâna viitoare cu Mirel Rădoi pentru a discuta cu viitorul său. 

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